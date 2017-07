RINGO STARR Y PAUL MCCARTNEY LANZAN CANCIÓN…

Escucha el tema ‘We’re on the Road Again’ de Ringo Star en colaboración con Paul McCartney e integrantes de ‘Toto’ y ‘The Eagles’

La esperada reunión musical de los exBeatles, Ringo Starr y Paul McCartney es una realidad. Después del anuncio que hicieran las estrellas sobre trabajar juntos a principios de año, por fin salió el resultado de ese encuentro: “We’re on the Road Again”, tema que pertenece al próximo disco del baterista de la legendaria banda de rock.

Los roqueros están acompañados por Joe Walsh, cuñado de Ringo y guitarrista de The Eagles, el compositor y tecladista Edgar Winter y Steve Lukather, guitarrista de la banda Toto, que coprodujo este tema junto con Starr.

El nuevo álbum de Ringo -que llevará como título Give Me Love– saldrá a la venta el 15 de septiembre, en formato de CD y un día después estará disponible en formato vinil.

Gime Me Love le sigue a Postcards From Paradise de 2015, que también cuenta con invitados como: Peter Frampton (en “Laughable”), Richard Marx (“Speed of Sound”), Glen Ballard (“Electricity”), Dave Stewart, Don Was y Timothy B. Schmit de The Eagles. McCartney aparece nuevamente en el track adicional, “Show Me the Way”.

Este proyecto incluirá 10 canciones y cuatro temas extras: la grabación original de “Back Off Boogaloo” y regrabaciones adicionales de “Don’t Pass Me By”, “You Can’t Fight Lighting” y “Photograph”.

El álbum es el decimonoveno disco de estudio del músico británico.

Paul ya habían colaborado en el primer disco como solista de Ringo titulado Y Not, en la canción “Walk with You”, lanzada como primer sencillo en diciembre de 2009.

En el escenario también se han reunido. El momento más reciente fue en 2014 durante la entrega de premios Grammy.

EsMás

Comentarios

comentarios