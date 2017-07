Lista de películas en la 74 edición de la Mostra de Venecia

ROMA. La 74 edición de la Mostra de Venecia, que se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre, develó hoy la programación de la sección oficial con las películas que competirá por el León de Oro, así como de Horizontes y los filmes fuera de concurso y en eventos especiales.

El listado completo es el siguiente:

SECCIÓN OFICIAL

Human Flow, de Ai Weiwei.

Mother!, de Darren Aronofsky.

Suburbicon, de George Clooney.

The Shape of Water, de Guillermo del Toro.

L’insulte, de Ziad Doueiri.

La villa, de Robert Guédiguian.

Lean on pete, de Andrew Haigh.

Mektoub, My love: Canto Uno, de Abdellatif Kechiche.

Sandome no satsujin (The third murder), de Hirokazu Koreeda.

Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand.

Ammore e malavita, de Antonio y Marco Manetti.

Foxtrot, de Samuel Maoz.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin Mcdonagh.

Hannah, de Andrea Pallaoro.

Downsizing, de Alexander Payne (Filme de apertura).

Jia nian hua (Angels Wear White), de Vivian Qu.

Una famiglia, de Sebastiano Riso.

First Reformed, de Paul Schrader.

Sweet country, de Warwick Thornton.

The Leisure Seeker, de Paolo Virzì.

Ex Libris – The New York Public Library, de Frederick Wiseman.

FUERA DE CONCURSO

Ficción:

Our souls at night, de Ritesh Batra.

Il signor Rotpeter, de Antonietta de Lillo.

Victoria & Abdul, de Stephen Frears.

La mélodie, de Rachid Hami.

Outrage coda, de Takeshi Kitano (Filme de clausura).

Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa.

Zama, de Lucrecia Martel.

Wormwood, de Errol Morris.

Diva!, de Francesco Patierno.

Le fidèle, de Michaël R. Roskam.

Il colore nascosto delle cose, de Silvio Soldini.

The Private Life of a Modern Woman, de James Toback.

Brawl in Cell Block 99, de S.Craig Zahler.

No ficción:

Cuba and the cameraman, de Jon Alpert.

My generation, de David Batty.

Piazza vittorio, de Abel Ferrara.

The Devil and Father Amorth, de William Friedkin.

This is Congo, de Daniel Mccabe.

Ryuichi Sakamoto: Coda, de Stephen Nomura Schible.

Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton, de Chris Smith.

Happy Winter, de Giovanni Totaro.

EVENTOS ESPECIALES

Casa d’altri, de Gianni Amelio.

Michael Jackson’s Thriller 3D, de John Landis.

Making of Michael Jackson’s Thriller, de Jerry Kramer.

HORIZONTES

Largometrajes:

Napadid Shodan (“Disappearance”), de Ali Asgari.

Espèces Menacées, de Gilles Bourdos.

The Rape of Recy Taylor, de Nancy Buirski.

Caniba, de Lucien Castaing-Taylor y Verena Paravel.

Les Bienheureux, de Sofia Djama.

Marvin, de Anne Fontaine.

Invisible, de Pablo Giorgelli.

“Brutti e Cattivi”, de Cosimo Gómez.

Ha ben dod (The Cousin), de Tzahi Grad.

Ha edut (The Testament), de Amichai Greenberg.

Bedoune tarikh, bedoune emza (No date, no signature), de Vahid Jalilvand.

Los versos del olvido, de Alireza Khatami.

La nuit où j’ai nagé – Ooyogisugita yoru, de Damien Manivel e Igarashi Kohei.

Nico, de Susanna Nicchiarelli.

Krieg, de Rick Ostermann.

West of Sunshine, de Jason Raftopoulos.

Gatta cenerentola, de Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri y Dario Sansone (Animación).

Undir trénu (Under the Tree), de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson.

La vita in comune, de Edoardo Winspeare.

Cortometrajes:

Apia (Aria), de Myrsini Aristidou.

By the Pool, Laurynas Bareisa.

Gros Chagrin, de Céline Devaux.

Lagi senang jaga sekandang lembu (“It’s Easier to Raise Cattle”), de Amanda Nell Eu.

Astrometal, de Efthimis Kosemund Sanidis.

The Knife Salesman, de Michael Leonard y Jamie Helmer.

Tierra Mojada, de Juan Sebastián Mesa Bedoya.

Meninas formicida de João Paulo Miranda María.

L’ombra della sposa, de Alessandra Pescetta.

Awasarn sound man (Death of the sound man), de Sorayos Prapapan.

Himinn opinn, de Gabriel Sanson y Clyde Gates.

Mon amour, mon ami, de Adriano Valerio.

Excélsior

Comentarios

comentarios