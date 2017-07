Mayweather le falta al respeto al boxeo: Beristáin

Mientras Mike Tyson piensa que el peleador de UFC Conor McGregor será asesinado por el boxeador Floyd Mayweather el 26 de agosto en Las Vegas, el mánager Ignacio Beristáin está convencido de que no está en peligro. “McGregor es un atleta y Mayweather es un elusivo, tratará, eso sí, de humillarle porque tiene a su favor las reglas del boxeo que domina a la perfección”, dice Beristáin. Si fuera con reglas de UFC, el irlandés lo trituraría”.

Lo que sí ocurrirá, anticipa Beristáin, es un espectáculo bochornoso que confirma cada vez más su asco por el boxeo, el veterano mánager no acepta la idea de perder el aura de honor y purismo que considera es esencia del boxeo. “Yo tuve al Maromero Páez, pero el día que subió vestido de novia sentí vergüenza de mí mismo. Me di cuenta que no podía seguir exhibiéndome de esa manera y le dije: hasta aquí. Hace poco tuve un peleador que le encantaba hacer faramalla, le pedí que se marchara y buscara alguien de acuerdo a lo que le gusta”, cuenta.

Le parece imperdonable que un boxeador como Mayweather le falte al respeto a un deporte que lo hizo estrella y le dio una riqueza descomunal. “El boxeo es un deporte violento, y a veces, hasta cruel, pero siempre debe hacerse dentro del respeto que exige una disciplina seria y peligrosa”.

“Mayweather gana como negociante, hay que reconocerlo, pero pierde como deportista. Claro, habrá público para estas burlas movidos por el morbo, siempre los habrá, ahí están los recuerdos tristes de peleas de grandes figuras como Muhammad Ali contra el luchador japonés Antonio Inoki, pero los aficionados siempre reprobarán estos espectáculos lamentables”.

La Jornada

