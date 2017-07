Critican a Thalía en Instagram por ‘voluminoso trasero’

CIUDAD DE MÉXICO. La cantante mexicana Thalía recibió varios comentarios en Instagram, después que compartiera una nueva fotografía donde muestra un trasero ‘más voluminoso’, por lo que algunos la criticaron.

En la imagen, Thalía aparece con un leotardo negro y botines, mientras posa con una pistola para el cabello. La fotografía era de un detrás de cámaras durante una sesión de fotos.

Detrás de cámaras. 😉 Fun and free, happy to be me. #photoshoot #nyc #shoes #music #happy #fun #fashion

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 6:36 PDT

Sin embargo, muchos de sus seguidores comentaron que ella nunca había tenido ese tipo de cuerpo, la acusaron de Photoshop y cirugías, e incluso la compararon con Jennifer López.

Ahora todos tienen las nalgas como Jennifer López. Ella es bien flaquita, ¿de dónde le salió tanta nalga’, comentó un seguidor.

Aunque también hubo gente que la defendió:

No existe cirugía, simplemente la pose para la foto la favorece y hace que se le vean más grandes’, apuntó otro de sus seguidores.

En su mayoría, los comentarios aplauden la belleza de la cantante mexicana, que en las últimas semanas ha recibido duras críticas en Instagram por su figura.

Excélsior

