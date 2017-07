Los bancos ‘reprobados’ en tarjetas de crédito

Contratos sin periodicidad de comisiones ni especificación en cuanto a cancelaciones fueron factores que influyeron para que estos bancos reprobaran la evaluación de la Condusef en cuanto a calidad de la información en tarjetas de crédito.

Los bancos Banamex, Inbursa e Invex reprobaron la evaluación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en materia de transparencia y calidad de la información en tarjetas de crédito.

De acuerdo con un reporte de la Comisión, la puntuación promedio de 14 instituciones evaluadas fue de 7.2 puntos, en donde la calificación más baja correspondió a Inbursa, con 2.4 puntos, mientras que Banamex e Invex resultaron con 5.7 y 5.8 puntos, respectivamente.

En el extremo opuesto resultó que el banco HSBC y Scotiabank tuvieron una evaluación de 9.4 puntos cada uno, seguido de BanCoppel con 8.3 puntos.

Entre los principales incumplimientos normativos que se encontraron en los expedientes de clientes que contrataron una tarjeta de crédito, destacó que el contrato de adhesión no contiene el concepto monto y periodicidad de las comisiones, ni el procedimiento de modificación y cancelación.

Además, la carátula no contiene el Costo Anual Total (CAT) resaltado y no informa la tasa de interés ordinaria y moratoria que el cliente contrató, mientras que el estado de cuenta no contiene datos de la Unidad Especializada ni de la Condusef.

Sobre la página web, destacan que no hay vínculo (link) de comisiones o listado de las mismas, así como las leyendas de riesgos. En tanto, de publicidad se mencionó que no hay concepto o monto de comisiones, ni incluyen el CAT.

La Condusef anunció que los incumplimientos a la norma que fueron detectados durante el proceso de supervisión serán sujetos a las sanciones correspondientes, lo que generará la imposición de 26 multas por un monto total aproximado de 4.3 millones de pesos.

Las 14 instituciones evaluadas como emisores de tarjetas de crédito ocupan el 99 por ciento de participación en el mercado, con una cartera de crédito de 358 mil 346 millones de pesos a mayo de 2017.

El Financiero

