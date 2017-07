OFRECE PREPARATORIA ABIERTA UN ESQUEMA FLEXIBLE Y ECONÓMICO PARA TERMINAR EL BACHILLERATO

Chihuahua cuenta con una excelente alternativa, para todas aquellas personas que desean continuar sus estudios de nivel medio superior, bajo un esquema flexible, económico y adaptable a sus necesidades, se trata de la preparatoria abierta, una modalidad de enseñanza no escolarizada, que ofrecen el Subsistema de Preparatoria Abierta y el Telebachillerato del Estado de Chihuahua (SPAyT).

Este sistema, resulta ideal para aquellas personas que deseen iniciar o continuar con sus estudios de bachillerato y que por alguna razón, no pueden hacerlo en un sistema escolarizado.

Esta modalidad, representa la mejor opción educativa, con pleno reconocimiento de la sociedad por su cobertura, flexibilidad, pertinencia y materiales didácticos innovadores que emplea.

El mapa curricular de preparatoria abierta consta de 22 módulos, que integran los cinco campos disciplinares que observa el aprendizaje basado en competencias.

A diferencia de los programas escolarizados, el estudio de los módulos que integran esta alternativa, no se lleva a cabo dentro en un plantel y en un horario determinado.

La acreditación se realiza por medio de exámenes, y una vez que se han aprobado la totalidad de las evaluaciones, se puede solicitar el certificado de Preparatoria Abierta avalado por la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, para integrarse a la preparatoria abierta, no es necesario realizar examen de admisión y no hay un período de inscripciones determinado, pues se puede realizar en cualquier época del año. Otra de las ventajas es que no hay límites máximo ni mínimo de edad, siempre y cuando se cuente con el certificado de secundaria.

El primer requisito para incorporarse a esta opción educativa, es acudir a una plática informativa, en la que se brinda información sobre el funcionamiento de este sistema. Al finalizar, se entrega un comprobante de asistencia, que junto con otros requisitos, permiten realizar el proceso de inscripción.

De igual manera, es posible revalidar estudios inconclusos del nivel medio superior, y a diferencia de otros programas, en preparatoria abierta no se limita el número de intentos para acreditar un módulo. Se puede presentar el examen las veces que sean necesarias, hasta que dicho módulo se apruebe.

Mayor información en la página del SPAyT: www.spaytchihuahua.gob.mx. En facebook/spaytch o bien, vía telefónica en Ciudad Juárez al (656) 6293300 extensión 55285 y en Chihuahua y otros municipios al (614) 4293300 extensión 21049.

Comentarios

comentarios