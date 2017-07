Retiran de subasta carta de amor y ropa interior de Madonna

Nueva York. Un juez de Nueva York impidió la subasta de algunos objetos personales de la cantante Madonna, que incluían una carta de amor de su ex novio, el fallecido rapero Tupac Shakur, un par de sus bragas y un cepillo que tenía algunos cabellos de la cantante.

Un juez de la Corte Suprema de Manhattan ordenó a la tienda Gotta Have It! Collectibles que retirara 22 objetos de su subasta con temática de rock and roll programada para el miércoles.

La Chica Material solicitó un interdicto de emergencia y dijo que estaba “sorprendida al enterarse” de la subasta en línea planeada de la carta de Tupac, y destacó que no tenía ni idea de que ya no estaba en su poder. Indicó que un “ex amigo” está detrás de la venta.

Madonna expresó que es “ultrajante y extremadamente ofensivo” que su ADN pueda ser subastado.

Un portavoz de la casa de subastas le dijo al periódico New York Post que las acusaciones serán “impugnadas y refutadas” en la corte.

