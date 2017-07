Ocho equipos de Liga MX registraron jugadores de 17 y 18 años

De cara al Apertura 2017, América y Morelia registraron a un jugador de 17 años, siete equipos tienen por lo menos uno de 18, mientras que solo tres no cuentan con menores de 20.

América ha considerado a Carlos Vargas (de 18 años) y a Diego Lainez (17); Morelia a Roberto Ismael Meraz (17), Necaxa a Roberto Alvarado (18), Pachuca a Antonio Figueroa (18) y a Edwin Lara (18); Monterrey a Jonathan González (18), Santos a Gerardo Arteaga (18), Tigres a Jair Díaz (18) y a Jorge Cruz (18) y Pumas a Brian Figueroa (18).

Con excepción de Puebla, Veracruz y Chivas, que hasta el momento no han incluido en su plantel a jugadores de 19 años o de 20 años, los otros 15 equipos sí lo hicieron.

Para Jesús Ramírez, especialista en la formación de jugadores, dicho panorama significa que a edades tempranas llegan mejor preparados deportiva y mentalmente para un posible debut en la Primera División, al margen de otros factores que puedan respaldarlos.

“El jugador de hoy tiene más posibilidades de debutar más chavo. Antes el proceso para avanzar era un poco complejo ya que solo había una Tercera o una Segunda Divisón. Ahora llegan a los 12 a un club y tienen cuatro años de preparación para estar en una Sub-15, en la que ya puede competirse a nivel Selección Nacional. Se supone que los mejores jugadores tienen procesos diferentes; la competencia que tienen en Selecciones es importante para lo que sigue en su formación”.

El técnico campeón del mundo con la Sub-17 de México en Perú 2005, señala que jugadores como ‘Chicharito’ Hernández, Gio, Vela, Villaluz y el mismo Diego Reyes integran una generación que desde chicos tuvieron un proceso desde los 13 años. “Sumaron muchos juegos de preparación, Mundiales y hasta en dos diferentes categorías. Un chavo de hoy puede llegar a la Primera hasta con 60 partidos internacionales”, añadió.

“Para estar en la imaginaria de un equipo de Primera División debe haber argumentos para que el chavo pueda jugar. A Diego Lainez yo lo vi en 2012 cuando tuve la oportunidad de invitarlo al América. Él tiene un proceso de Selección y ya está jugando en Primera”.

LA MADUREZ MENTAL SOBRE LA CALIDAD

Ramírez no cree que solo la capacidad futbolística determine el lanzamiento de un jugador al profesionalismo. “Para mí lo más importante es la madurez mental; puede haber condiciones, cualidades deportivas, pero si el jugador no tiene la madurez para soportar un debut, la ansiada oportunidad, muchas veces se queda en el camino”.

Recalca que tiene que ir muy de la mano el desarrollo mental con el deportivo. “No puede estar tan desfasado, pues luego sucede que esas oportunidades se diluyen porque quizá el jugador mentalmente no estaba listo”.

Para el director técnico no solo en esos factores se engloba un jugador candidato al debut. “Depende mucho el técnico en turno, qué le ve, cómo lo ve, si se da el momento de mandarlo a la cancha, si se prestan las circunstancias. Hay tantas cosas. El jugador no tiene edad para decir ‘este es el momento justo’. Hay jugadores que pueden debutar a los 16 años como Lainez y no pasa nada y este chavo se ve bien”.

Comenta que los jugadores son tan diferentes entre sí que no hay una edad para debutarlos. “A veces se dice que si no salió a los 17, 18 años ya no sirve, ya se le pasó y no es así. Todos maduramos de una forma diferente y la virtud del directivo, del entrenador, es saber cuándo es el momento. Es todo un sistema”.

Por último, ejemplificó con Carlos Vargas, a quien siguió en Xolos, equipo en el que su hijo Diego Ramírez laboró hasta el pasado Clausura 2017 como auxiliar de Miguel Herrera. “Llegó, jugó y se quedó. Su madurez mental fue mucho más que otra cosa. No todos llegan y se quedan. Recuerdo que cuando invité por vez primera a la Selección a Héctor Moreno llegó y nunca más salió”.

ESPN

