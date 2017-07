Prohibición de minifaldas y escotes en el golf femenino

Polémica en el mundo del golf tras el nuevo código de vestimenta para las golfistas profesionales. Las prohibiciones para las deportistas van desde el uso de la minifalda, hasta evitar los escotes y camisas.

Dentro del nuevo código de vestimenta que fue enviado a todas las deportistas de ‘Ladies Professional Golf Association’ (LPGA) se especifica que durante la competencia la presentación debe ser apropiada para jugar al golf, sin hacer ningún tipo de exhibición de prendas de moda o de actualidad.

No solo se trata de una prohibición de ciertas prendas, sino de la extensión de algunas que sí pueden utilizarse bajo los parámetros especificando claramente la longitud que deben tener las faldas y pantalones. Tampoco deberán llevar determinados collares mientras compiten.

Si una golfista no acata estas normas la multa será de 1.000 dólares y el incumplimiento seguirá duplicando la suma de la sanción. Las reacciones negativas y polémicas no se han hecho esperar, a lo que LPGA argumenta que el único objetivo de las deportistas es el de competir con unas normas que no generen ningún tipo de controversia ni deriven en otros elementos extradeportivos.

Heather Daly-Donofrio, Directora de Comunicación del LPGA, ha manifestado que con el nuevo código se busca que las jugadoras se presenten de una manera profesional para reflejar una imagen positiva del deporte.

Sin embargo, varias golfistas no encuentran una razón válida para este nuevo código, puesto que menos del 15 % de los deportistas invitados a los principales torneos de golf, como el Masters de Augusta en Estados Unidos, son mujeres, compitiendo contra hombres.

El Masters de Augusta es uno de los torneos con mayor tradición en el mundo del golf. Históricamente las mujeres no han logrado tener mayor participación en dicha competencia. Una única mujer, Virginia Rometty, ha conseguido vestir la chaqueta verde que distingue a los ganadores del torneo.

Las deportistas exigen que se haga un Masters de Augusta femenino para aumentar la participación en este deporte que se ha caracterizado por ser masculino. Proponen además que no se tenga en cuenta un código de vestimenta tan estricto.

