Declina el Padre Negris como aspirante a consejero honorario en la CEDH

El vocero de la Arquidióocesis, Padre Gustavo Sánchez Prieto decidió declinar como aspirante a consejero honorario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya que no desea causar malas interpretaciones.

Ya en días pasados surgió una controversia en torno al Padre Francisco “El Pato” Ávila por ocupar un cargo en el Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado a pesar de estar ocupando un puesto dentro del ministro religioso.

Por lo anterior, el Padre Sánchez Prieto, mejor conocido como “Negris”, señaló lo siguiente:

“Agradezco a la CEDH la invitación que me extendieron a participar como candidato a consejero de la misma, manteniendo ya casi una tradición y superando enfoques jacobinos, propios de otros tiempos; tuvieron el valor de invitarme. Consciente de que el Evangelio tiene una proyección social que le pertenece de manera inherente, como lo ha subrayado el Papa Francisco y como se dispone a profundizarlo la Arquidiócesis en su proyecto pastoral diocesano, con D. Constancio al frente, la defensa de los derechos humanos no requiere de un determinado espacio para seguir adelante. Con todo, para evitar malas interpretaciones, he declinado la invitación que se me extendió. Sigo al servicio del Evangelio, unido a mi Arzobispo y con mis hermanos sacerdotes”.

Cabe señalar que fue el día de ayer cuando la Junta de Coordinación Política dio inicio al proceso de elección para la designación de consejeros honorarios en la CEDH por lo cual se entrevistaron a 31 aspirantes de los cuales, al final del proceso quedarán los 3 candidatos más idóneos para el puesto.

