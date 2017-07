Mark Ruffalo: Nunca veremos otra película de Hulk en solitario

MADRID. La tercera pelicula en solitario de Hulk es un sueño que los fans de Marvel no verán cumplido… al menos no de momento. Así lo aseguró Mark Ruffalo, el actor que da vida actualmente al gigante esmeralda en el Universo Cinematográfico Marvel que no cree que su personaje vaya a contar con su propia aventura.

En 2003 Ang Lee dirigió a Eric Bana en Hulk. Cinco años más tarde, Louis Leterrier hizo lo propio con Edward Norton en El Increíble Hulk. La última, y más aplaudida, encarnación de Bruce Banner y su brutal alter-ego debutó en 2012 en Los Vengadores (The Avengers). Desde entonces Ruffalo ha encarnado al personaje en Vengadores: La era de Ultrón, hizo un breve cameo en Iron-Man 3 y ahora se prepara para ser una de las grandes atracciones, pero siempre complementaria, en Thor: Ragnarok.

No son pocos los seguidores que reclaman para Hulk, para este Hulk, su cinta en solitario. Interrogado por este particular durante su paso por la D23, donde acudió a promocional Vengadores: Infinity War, la respuesta del actor fue tan contundente como desgarradora para los fans.

Hoy quiero dejar algo totalmente: la película en solitario de Hulk no va a llegar nunca porque Universal tiene los derechos y, por alguna razón, no saben conjugar bien con Marvel… y no quieren ganar dinero”, advirtió Ruffalo.

Tajantes declaraciones de Ruffalo a Variety en el D23 que fueron matizada con un ácido toque de humor por uno de sus compañeros Vengadores, Don Cheadle.

“Siendo tú ahora el nuevo Hulk sería terrible. Esa es probablemente la razón. Porque sabes que estas corporaciones se mueven si saben que van a ganar dinero. Así que debe ser por el tipo que interpreta a Hulk”, señaló en tono socarrón el actor que da vida a Máquina de Guerra.

