Convoca Wikipolítica a protesta en Congreso, pide abrir mesas para reforma electoral

El grupo Wikipolítica convocó a una activación pública mañana a las 5 de la tarde en las afueras del Congreso a fin de exigir a los diputados locales abrir las mesas de trabajo para la reforma a la Ley Electoral.

Lo anterior luego de que la diputada Crystal Tovar Aragón, encargada de las mesas antes mencionadas, indicara que el hacer públicas las mesas de trabajo retrasaría la salida de la reforma electoral.

Por su parte, quienes conforman la organización Wikipolítica desean que los trabajos sean abiertos al público en general para estar presentes y buscar la aprobación de las iniciativas “Sin voto no hay dinero” y “Yo elijo a mi regidor”.

El mensaje que emitió Wikipolítica es el siguiente:

Hola, nuestros “representantes” decidieron no abrir las mesas, ahora necesitamos de tu ayuda, convocamos este martes18 de julio a la plaza de armas enfrente del congreso a las 5 pm para una activación pública y que vean que somos muchas y muchos los que exigen que #SinVotoNoHayDinero sea una realidad. No nos pueden ignorar, no nos pueden callar, no nos soltamos.

