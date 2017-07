Concluye temporada regular 2017

–Juego de comodín entre Mineros y Faraones este martes–

De forma exitosa concluyó la temporada regular “Jesús Salvador ‘El Bambino’ Avilés López” de la Liga Estatal de Béisbol Mobil Súper 2017, donde avanzaron a los playoffs los equipos de Rojos, Manzaneros, Indios, Mazorqueros y Algodoneros, esperando el último invitado que se decidirá en duelo de comodín entre Mineros y Faraones.

La marabunta roja, Rojos de Jiménez barrió a Mineros de Parral con cartones de 10 carreras por cinco este domingo para finalizar como líder general y del grupo B, mandando a Mineros al juego de comodín.

Mientras que, Indios Juárez se quedó con la serie tras vencer a Algodoneros de Delicias al son de ocho carreras por dos en un duelo donde Yovanny Mundo terminó con la victoria en el montículo e Isaac Castro se fue con la derrota.

De igual forma, Mazorqueros de Camargo amarró su boleto a la postemporada tras vencer a domicilio y quedarse la serie frente a Faraones de Nuevo Casas Grandes con pizarra final de 12 carreras por 10 en donde Diego Huerta terminó con el triunfo para Camargo y Paul Rubio cargó con el descalabro. A la ofensiva por la novena zona, Bruno González conectó cuatro imparables en cuatro turnos, incluido un cuadrangular.

Por su parte, el duelo entre Venados de Madera y Manzaneros de Cuauhtémoc fue suspendido nueva cuenta debido a la lluvias que azotaron la región. Decidió oficialmente la Liga en mutuo acuerdo con los jurisdiccionales de la sexta y décima zona que, ya no se jugarán los dos encuentros restantes debido a que Cuauhtémoc y Madera ganen o pierdan ambos ya no presentan cambios en sus grupos y en la tabla general.

Los playoffs se jugarán a partir de este viernes 21 de julio en donde Rojos de Jiménez enfrentará al ganador del comodín entre Mineros y Faraones, Manzaneros de Cuauhtémoc se medirá ante Algodoneros de Delicias e Indios Juárez hará lo propio ante Mazorqueros de Camargo.

Jornada 10, juego 3

Local vs Visita

Rojos 10-5 Mineros Jiménez gana serie 3-0

Indios 8-2 Algodoneros Juárez gana serie 2-1

Faraones 10-12 Mazorqueros Camargo gana serie 2-1

Venados vs Manzaneros suspendido – ya no se jugará

Playoffs:

Local vs Visita

Rojos vs Mineros/Faraones*

Manzaneros vs Algodoneros

Indios vs Mazorqueros

*Comodín: se jugará este martes 18 de julio en

Comentarios

comentarios