BRINDA SEGURO POPULAR COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD A MÁS DE 100 MIL NIÑOS CHIHUAHUENSES

– Menores a cinco años tienen derecho a la atención médica gratuita de cualquier patología que ponga en riesgo su desarrollo.

De acuerdo al padrón oficial del Seguro Popular, en el estado se cuenta con más de un millón 250 mil derechohabientes de este programa público de salud, de los cuales 115 mil 733 son niños y niñas menores de 5 años, quienes tienen derecho a la cobertura universal de sus gastos de atención médica gracias al Seguro Médico Siglo XXI.

En seguimiento de los estatutos rectores de este organismo descentralizado, el Seguro Popular busca garantizar el desarrollo integral de la niñez mexicana a fin de generar condiciones sociales más justas para todos los sectores de la población.

Por lo tanto, como una de sus carteras específicas de cobertura, el Seguro Popular cuenta con el Seguro Médico Siglo XXI, con el cual se cubre cualquier gasto de atención médica que requieran los menores de 5 años afiliados a este programa público de salud.

“A diferencia de cualquier otro sistema de protección social, o de las otras carteras de atención del Seguro Popular, el Seguro Médico Siglo XII es universal, cubre cualquier patología que pueda presentar un menor de 5 años afiliado al programa. El objetivo es fortalecer la salud de los mexicanos en su etapa de mayor desarrollo biopsicosocial a fin de que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para su vida futura”, puntualizó Osvaldo Jordán González, subdirector de Gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular en Chihuahua.

En ese sentido, señaló Jordán González, en caso de no contar con servicio médico por parte del Imss, Issste, Pemex o Sedena, cualquier persona puede acercarse al Seguro Popular y hacer uso de sus servicios, los cuales no sólo contemplan la atención médica en caso de enfermedad, si no también acciones preventivas y seguimiento a la salud de los menores.

Cabe destacar que para acceder a todos los servicios gratuitos que ofrece este programa público de salud, se debe de contar con una póliza de afiliación vigente, la cual se puede tramitar en cualquiera de los 46 Módulos de Afiliación y Orientación del Seguro Popular con que cuenta el estado, presentando una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y un acta de nacimiento o curp.

