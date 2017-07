Abogados del narco

Por: Francisco Flores Legarda

¿Cuánto gana el abogado de un narco? – se pregunta a Luis Daniel Garay, quien ha defendido a Fernando Sánchez Arellano El Ingeniero, líder del Cártel de los Arellano Félix -sobrino de Benjamín y Ramón- y quien fue detenido el 24 de junió de 2014 en una casa de seguridad de Tijuana, mientras celebraba el triunfo mexicano sobre Croacia en el Mundial de Brasil.

-Hablamos de millones de dólares, pero implica vender tu alma al diablo. Quienes cobran estas cantidades ya no ven lo jurídico sino cosas de la organización criminal…

La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán y el arresto de su abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, acusado por la PGR de ser el operador de aquella fuga de julio, reavivaron la interrogante:

¿quiénes son hoy los defensores de los grandes capos del narcotráfico, cómo es su mundo y cuáles sus móviles?

“Son audaces, temerarios, le apuestan más al beneficio económico que al costo de vida y se acostumbran a lidiar con la angustia de recibir llamadas recurrentes de familiares o cómplices del narco: ¿qué has hecho?, recuerda que te tenemos vigilado… Pierden su libertad “, refiere el abogado Arturo Flores Albor, capacitador del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Pocos resaltan en el medio: en la actualidad serán unos 20, la mayoría jóvenes talentosos de entre 25 y 40 años que provienen de familias de escasos recursos. Los agarra el narco, comienza a enfiestarlos y a deslumbrarlos con lujos”, describe Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México.

El principal móvil en estos asuntos, dice, “es el monto de los honorarios profesionales, no es el abogado quien los fija sino los propios narcotraficantes. Son pagos excesivos”.

¿Cuánto se puede ganar?

-He conocido casos de abogados que han llegado a ganar más de 7 millones de dólares, aunque depende de quien se trate. De arranque sueltan 300, 500 mil dólares y de ahí vienen más carretadas.

Juega también su papel la adrenalina y la distinción que representa para ellos ser abogados de oscuras celebridades.

EMBELESO. Hay que distinguir, apunta Luis Daniel Garay, entre los abogados que se ajustan al trabajo legal y aquellos que Se convierten en aliados de los capos, en sus mandaderos: “He visto quienes, haciendo bien su labor, reciben dos o tres millones de pesos, pero hay otros que buscan más: hacerse millonarios de la noche a la mañana, pero el riesgo se multiplica” .

-¿Por qué apostó usted durante la defensa del Ingeniero?

-La tranquilidad no me la quita nadie, puedo andar solo por la calle, sin que me estén siguiendo o amenazando, sin que la autoridad me pise los talones o intervenga mi teléfono.

-¿Porqué tomar un caso de narcotráfico?

-Cuando empecé a salir a provincia escuchaba los narcocorridos, pero más allá de la música es la forma de vida de muchas personas. Con el señor Sánchez Arellano comencé por recomendaciones, aunque había tenido clientes acusados de delitos contra la salud a menor escala…

-¿Cómo lo describiría?

-Como una buena persona, inteligente y respetuosa, sin amenazas de por medio.

-¿Los honorarios se pactan directamente con el narco?

-Algunas veces sí, pero en otras ocasiones tienen sus asesores, y el conecte y trato económico se realiza con quienes trabajan para ellos.

El primer contacto se da en las cárceles, cuando el preso o sus allegados descubren el historial de un abogado, sus resoluciones favorables en casos similares de tráfico de droga…

LA TIENDA. José Refugio Rodríguez Núñez encabeza hoy la defensa de Joaquín Guzmán Loera y de Óscar Gómez, el abogado procesado por supuesta complicidad durante el escape de Almoloya… Es uno de los dos representantes que hasta ahora han podido ver al Chapo, pues su nombre sí está registrado en las casetas de acceso al penal. Al considerado líder del Cártel del Pacífico lo conoció desde mediados del 2014: “Desde hace casi tres años suelo ir al Altiplano a resolver diversos asuntos, fue el propio licenciado Óscar quien me invitó a participar en la defensa de Joaquín, pero ya antes lo había comentado con él. Poco a poco Joaquín me empezó a dar confianza y adquirí un papel importante en la defensa”.

-Hay referencias de que se gana mucho dinero en estos casos, se le comenta.

¿A mí me ha ido muy bien en asuntos civiles, más bien lo veo por el lado de que los abogados litigantes podemos compararnos con quienes tienen una tiendita, sin importar si es humilde o de rancho: le vendes a todo aquel que toca y llega a comprarte…

-¿A cualquiera?

-Si una persona acusada de delitos contra la salud o delincuencia organizada me pide que lo defienda, si pactamos condiciones de respeto, cada quien conforme a su forma de pensar o de ser, y recibo un buen trato, voy a estar ahí. No es más que una persona acusada de un delito, que goza de presunción de inocencia y hay que trabajar. ¿Con qué argumentos le digo que no? Respeto a quienes marcan línea, pero yo sí vendo.

SIN CONTRATO. Los honorarios se pagan en efectivo, “de cash”… En algunos procesos se reciben como parte del pago inmuebles o autos lujosos. “Y nunca se celebran contratos de servicios profesionales o de cuota-litis, donde se plasme el alcance de los servicios. Es un instrumento de transparencia, pero es impensable hacerlo con un narco, porque te deja en desventaja frente a él. En un momento dado el narco te dice: te he hado tanta lana, tienes tantos millones y dónde está el resultado, me los devuelves o cuello… Por eso muchos son asesinados”, cuenta el también académico de la UNAM, Arturo Flores Albor.

-¿Qué alcances tendrá el dinero que ronda la defensa de un narco?

-De repente ya ves a los abogados en avionetas, helicópteros, cautivados en un mundo que no era el suyo. Pero el dinero, lo que más sobra al narco, se derrocha también en otra lógica: la de comprar autoridades ministeriales y judiciales. Y en muchos casos es así…

EL DATO

La Constitución mexicana señala que todo inculpado, sin importar de que se le acusa, tienen derecho a ser defendido ante los tribunales de justicia. El artículo 20, inciso VII dice:

“Tendrá derecho a una defensa adecuada por un abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.

ABOGADOS RECONOCIDOS EN EXPEDIENTES DE DELITOS CONTRA LA SALUD

◗ José Refugio Rodríguez Núñez, Cinthya y Carlos Castillo Castillo: de Joaquín El Chapo

Guzmán

◗ Jorge Alfonso Espino Santillán: de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.

◗ Carlos Enrique García Limón: de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón.

◗ Luis Daniel Garay Munguía: de Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

◗ Rogelio de la Garza González: de mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon y Vicente

Carrillo Leyva, El Vicentillo.

◗ José Luis Cobián: de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

◗ Jesús Montiel Jaime: de personas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

◗ Juan Pablo Penilla Rodríguez: de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, Omar Treviño Morales, El Z-42, y otros capos de Los Zetas y del Cártel del Golfo.

