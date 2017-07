Mario Paint despierta la creatividad

CIUDAD DE MÉXICO. Existen algunos videojuegos cuyo valor e importancia se reconocen muchos años después de su lanzamiento, como es el caso de Mario Paint, que hoy cumple 25 años.

Fue un 14 de julio de 1992 cuando este título de la emblemática Nintendo llegó a las tiendas en Japón, cuyo propósito era combinarlo con el arte y la música. Esto, porque era compatible con la consola Super Nintendo Entertainment System, mejor conocida como SNES, que permitía a los gamers dibujar, crear animaciones y componer música.

Éste llamó la atención de los videojugadores de esa época porque era el único juego de Nintendo en incluir un mouse, compatible con la SNES, para hacer más fácil el proceso creativo.

Además el juego no se quedó sólo en Japón, llegó a territorio estadunidense el 1 de agosto de ese año y en diciembre a Europa.

Lo cierto es que la recepción entre el público fue moderada, ya que en todo el mundo vendió cerca de 2.75 millones de unidades, mientras que otros juegos que también tienen al fontanero de Nintendo como protagonista alcanzan un número mucho más alto.

Por ejemplo, Super Mario Bros., que fue lanzado para la consola de generación anterior, vendió, de acuerdo con VGChartz, cerca de 40 millones de unidades en el mundo.

La falta de entusiasmo por este juego pude deberse a que, a diferencia de ahora, había pocas maneras de compartir las creaciones hechas por los videojugadores, ya sea con sus amigos o audiencias más grandes. Pese a lo anterior, sirvió de inspiración para otros trabajos de Nintendo como Super Mario Maker o WarioWare D.I.Y.

El renacer

Fue gracias al poder del internet que la importancia de Mario Paint finalmente vio la luz.

Para 2006 había varios desarrolladores japoneses que jugaban este título en sus computadoras utilizando emuladores. En particular se enfocaron en la herramienta llamada “Mario Music Composer”, que permite componer canciones o hacer el cover de otras ya conocidas.

A diferencia de los noventa ahora contaban con una herramienta poderosa para compartir sus composiciones, la plataforma NicoNico Douga, el equivalente a YouTube en Japón.

Uno de los primeros videos subidos a la plataforma duraba 23 segundos y era un cover de The Wind’s Yearning que pertenecía al juego Chrono Trigger.

Estos videos fueron ganando popularidad fuera de Japón y actualmente se pueden encontrar más de nueve mil composiciones en Mario Paint en YouTube y NicoNico Douga, mientras que uno de los más populares es la versión de Through the Fire and the Flames, que pertenece al grupo Dragon Force y tiene más de cinco millones de vistas. Incluso el compositor ha especificado en su video en YouTube que lo hizo cuando tenía 14 años, en 2008, y le tomó 15 horas, que repartió en una semana y no tiene planeada una segunda versión.

Otras canciones que han ganado popularidad en la red son el cover de Get Lucky de Daft Punk y Megalovania de Undertale.

Lo nuevo

La popularidad de Mario Paint parece estar renaciendo, ya que el fabricante Hyperkin lanzará al mercado una nueva versión del mouse compatible con la SNES.

Dicho periférico funcionaba no sólo con Mario Paint, sino también con Eye of the Beholder, T2: The Arcade Game, Doom y Wolfenstein 3D, entre otros.

Estará en las tiendas a partir de este mes con el nombre Hyper Click Retro Style Mouse y su costo será de 20 dólares, en cuanto al diseño es indudablemente retro y hace referencia al SNES norteamericano.

La empresa asegura que tiene un control más responsivo, que es perfecto para dibujar y comandar tropas.

Lamentablemente, sólo será interesante para aquellos que aún tienen las viejas SNES en su poder.

Comentarios

comentarios