Coldplay, la banda de rock más popular en México

La agrupación británica Coldplay encabeza el Top 20 de las bandas de rock n roll más populares en México, informó un servicio de música digital, en el marco del Día Internacional de ese género musical.

De acuerdo con Spotify, la banda integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion es la más escuchada en el país, seguida por Twenty One Pilots, The Beatles, Metallica, Queen, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses, The Killers y Pink Floyd.

Linkin Park, Michael Jackson, Muse, AC/DC, Kings of Leon, Radiohead, Nirvana, System of A Down, The Strokes y Rammstein completan el listado.

Coldplay lidera además el Top 20 a nivel mundial de los rockeros más populares que continúa con Twenty One Pilots, The Beatles, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Panic! A The Disco, Metallica, Arctic Monkeys, Queen, Fall Out Boy, Michael Jackson, Green Day, AC/DC, Pink Floyd, Blink-182, Paramore, Guns N’ Roses, Nirvana, The Rolling Stones y The 1975.

El servicio de música también estrenó la “playlist” “Rock This”, que incluye las canciones nuevas de rock con más impacto.

“Estamos orgullosos de celebrar el Día Internacional del Rock N Roll de la mejor manera posible: escuchando ‘Rock This’, el destino ideal de los fanáticos de la música para descubrir lo último en el mundo rock”, expresó a través de un comunicado Allison Hagendorf, directora del género en la multiplataforma.

“Es una playlist donde encontrarás las canciones más recientes de las bandas favoritas como Foo Fighters y Queens Of The Stone Age, así como las emergentes como Royal Blood y Kaleo”, agregó.

El Día Internacional del Rock N Roll nació en 1985 con el festival solidario Live Aid organizado por Bob Geldof.

Todo lo recaudado fue destinado para Etiopía y Somalia y contó con las actuaciones de The Who, Status Quo, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Queen, Joan Baez, David Bowie, BB King, Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton y Black Sabbath.

