A un año de la elección, preferencias electorales

Roy Campos
Presidente de Consulta-Mitofsky

En días pasados en El Economista se publicó la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, levantada 15 días posteriores a los comicios del 4 de junio, los comentarios fueron muchos y de diversa índole, pero las reacciones muchas, desde destapes personales hasta propuesta de alianzas o frentes rumbo al 2018; más allá de los números, trataré de hacer una serie de comentarios que me motiva la encuesta, y como se verá, presenta elementos para que todos los actores políticos se preocupen o se motiven.

Entre las preferencias que se tenían antes de las campañas de este año y las que conocemos después de los resultados, hay cambios importantes, esos cambios se relacionan con la contienda en Edomex más que cualquier cosa, destaca el mal desempeño de la candidata del PAN, el resurgimiento del PRD como protagonista, el triunfo, aunque apretado, importante del PRI y la confirmación de que Morena será un contendiente real en el 2018. Esos cambios se pueden resumir así:

a) El PRI se recupera de su peor momento (gasolinazo al inicio del 2017) y sube más de tres puntos, aunque no alcanza los niveles del 2016.

b) Morena sube casi dos puntos y sigue registrando sus máximos en su corta historia como partido político (menos de tres años)

c) El PRD también logra una recuperación de más de un punto, aunque al igual que el PRI, no alcanza su puntaje del 2016.

d) El PAN después de las elecciones apenas logra mantener las preferencias, pero sigue encabezando la lista.

Las preferencias entonces en el que podemos considerar el punto de arranque rumbo a la presidencial del 2018 presentan una fuerte pelea por el liderazgo entre PAN, Morena y PRI, en ese orden.

Es difícil pensar que con la atomización del voto, los partidos no busquen hacer alianzas y coaliciones que les hayan funcionado o algunas nuevas, ya lo han anunciado y ya se analizan incluso abanderados de esas coaliciones. Sabiendo que al unirse los partidos no se suman los simpatizantes automáticamente, basados en la encuesta el PRD parece representar la ventaja inicial en las preferencias para el partido al que apoye, ya que unido al PAN superaría por seis puntos a otras alianzas y si se une a la comúnmente llamada “izquierda” tendría 27%, casi ocho puntos más que las otras fuerzas. Por cierto, lo que no es un resultado nuevo, ya que así aparece desde hace años.

Cada quien podrá tener su lista de potenciales candidatos para la presidencia en el 2018 y tal vez aún no veamos a todos; en este momento la lista de 25 aspirantes a ser candidatos que presenta la encuesta, es encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el más conocido, seguido por Miguel Ángel Osorio Chong y Margarita Zavala. Después de ellos, Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya.

A lo largo de estos meses hemos visto crecer a Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Aurelio Nuño y José Narro, en cambio ha disminuido el conocimiento del nombre para Manlio Fabio Beltrones al ser menor su presencia en el ambiente político.

Contiendas Internas

PAN: Aunque Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle siguen subiendo en forma natural, Margarita Zavala sigue muy arriba en las preferencias (entre simpatizantes panistas) para la candidatura presidencial.

PRI: Dentro del PRI, preguntando a los ciudadanos que se identifican con ese partido, se ven incrementos de Eruviel Ávila, Aurelio Nuño y José Narro, pero al igual que en el PAN, la ventaja que les lleva Miguel Ángel Osorio Chong sigue siendo amplia.

PRD: En el PRD, se mantiene encabezando las preferencias Miguel Ángel Mancera, que es seguido de muy lejos por Silvano Aureoles y Graco Ramírez.

Independientes: Por último, en caso de que hubiera un solo candidato independiente, la lista la sigue encabezando Jaime Rodríguez el Bronco, aunque al retirarse Castañeda incrementa la preferencia, su inmediato seguidor Pedro Ferriz.

Posibles enfrentamientos entre los hoy aspirantes

La encuesta presenta nueve simulaciones de boleta electoral en la que aparecen cinco nombres (sin considerar alianzas), mantiene fijo un candidato por PRD (Mancera), uno para Morena (López Obrador) y un independiente (El Bronco) y alterna tres candidatos del PAN y tres del PRI, los resultados ahora no difieren tanto al modificar candidatos:

En las nueve combinaciones es López Obrador el que aventaja al resto, aunque con distintas ventajas sobre los panistas que siempre aparecen el segundo lugar. AMLO va arriba por 3.5 puntos sobre Margarita Zavala, 4.5 sobre Ricardo Anaya y 5 puntos sobre Moreno Valle.

En el PRI, quien mejores números obtiene es Osorio Chong con porcentajes entre 15 y 16 puntos, dejando a Narro y a Nuño con porcentajes entre 13 y 14 puntos. Todos siempre apareciendo en la tercera posición.

Es difícil que las encuestas hoy muestren un resultado parecido al que veremos en algunos meses, faltan candidatos, campañas, alianzas y sobre todo información al ciudadano para orientar su voto. estos son simplemente los primeros indicios de la forma de ver el escenario electoral por parte de los mexicanos. tengan la seguridad de que seguiré observando y reportando lo que vayan arrojando las mediciones serias al respecto.

rcampos@consulta.com.mx

El Economista

