Resuelve LEB castigo a peloteros de Camargo y Juárez

–Serán suspendidos seis jugadores y dos trainers por los próximos cinco juegos–

–Entregan apoyo económico a Fundación Chihuahuense de Niños con Cáncer–

–Acuerdos generales Junta Ordinaria LEB–

Con la presencia de los jurisdiccionales de las 10 zonas, así como el presidente de la Liga Estatal de Béisbol Mobil Súper 2017, Javier Fierro, en compañía del vicepresidente y secretario de la misma, se realizó la junta ordinaria número nueve en las instalaciones del Estadio Manuel L. Almanza.

Durante la reunión, se tocaron temas como el Campeonato Panamericano de Béisbol U14 del cual Chihuahua será sede del 25 de agosto al tres de septiembre; la final del Campeonato Estatal de Béisbol Sub-18 ‘Buscando Talentos’ y los campeonatos estatales de béisbol máster y súper máster, entre otros.

De igual forma, se dan a conocer las sanciones por parte del Comité de Honor y Justicia de la Liga Estatal de Béisbol, en relación al suceso del día ocho de julio del 2017 entre los equipos Mazorqueros de Camargo e Indios de Juárez, el cual, dictaminó que:

Serán suspendidos por los próximo cinco juegos los peloteros José Luis Tellez, Pedro Plascencia y Jesús Corona, así como el preparador físico Fausto Santos de Indios Juárez; al igual que, los jugadores Arturo Rey, Óscar Jasso y Armando Acosta, como también el preparador físico Raúl Hernández de Mazorqueros de Camargo.

De igual forma, se realizó la entrega de un donativo por la cantidad de 57 mil pesos a la Fundación Chihuahuense de Niños con Cáncer, ACHIC, por parte de los diez jurisdiccionales, cuerpo de ampayeo y la Liga Estatal de Béisbol.

Puntos tratados:

• Se hace entrega del donativo por la cantidad de (57,000.00) a la fundación chihuahuense de niños con cáncer (ACHIC) por parte de los diez jurisdiccionales, cuerpo de ampayeo y la liga estatal.

• Se informa la fecha 25 de agosto al 3 de septiembre siendo sede el estado de chihuahua del torneo del campeonato panamericano U14

• Se acuerda que la gran final del campeonato estatal buscando talentos Sub-18 será el día sábado 15 de julio en el gran estadio Cuauhtémoc a las 12 horas. se premiara al campeón y sub campeón así como jugador más valioso de la final y mejor pícher de la final, con trofeo y medallas. los picheos serán de 76 lanzamientos máximo por lanzador.

• Fechas de los campeonatos estatales máster y súper máster. En la ciudad de Parral serán los días 29 y 30 de julio el campeonato estatal súper máster, en ciudad Juárez serán los días 5 y 6 de agosto el campeonato estatal de máster.

• Se acuerda por unanimidad que los campeonatos máster y supe máster sean solo los días sábado y domingo.

• se acuerda que la zona de Ojinaga podrá tomar tres refuerzos de las diferentes zonas para los campeonatos máster y súper máster.

• Se dan a conocer las estadísticas generales hasta la novena jornada por parte del C. Arturo Morales Barrientos.

• Se dan a conocer las sanciones. por parte del comité de honor y justicia de la liga estatal de béisbol, en relación al suceso del día 8 de julio del 2017 entre los equipos mazorqueros de Camargo e indios de Juárez se anexa copia fiel y exacta de la resolución.

• Asuntos generales:

• Juárez propone que se homologuen los precios de taquilla así como la venta de cerveza y refresco dicha votación será cuando se sepa los seis equipos participantes en play-offs

• Juárez propones que las botargas hagan su espectáculo en el área de su equipo. así como regular el sonido local.

• Chihuahua propone que la serie entre dorados de chihuahua & soles de Ojinaga se lleve a cabo un juego el día viernes con un horario 19:30 horas y dos juegos el día sábado el primer juego seria a las 16:00 horas y media hora después de terminado el segundo juego ambos juegos serán a siete entradas.

• Cuauhtémoc solicita que si se puede cambiar la serie entre manzaneros de Cuauhtémoc & venados de madera al gran estadio Cuauhtémoc. no se autoriza por parte de la liga.

• Madera comenta que se ponga más atención al cuerpo de ampayer por parte de la liga en específico con el C. Carlos Richardson.

