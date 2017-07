Llevarán actividades lúdico-formativas a centro comunitario Vistas Cerro Grande

El DIF Municipal celebró al firma de un convenio de colaboración con un conjunto de asociaciones civiles para llevar a cabo el programa “Cadena de Valor”, buscando llevar actividades lúdico-formativas en el Centro Comunitario de Vistas Cerro Grande.

Tales actividades pretenden fomentar y fortalecer la visibilidad y pertenencia al espacio en niñas y niños en edad escolar.

El convenio se firmó con Comunidad y Familia de Chihuahua A. C. (COFAM), Centro de Inteligencia Familiar A. C. (CIFAC) y Paz y Convivencia Ciudadana A. C.

Durante la celebración del convenio, personal de CIFAC llevó a cabo una práctica con niños y niñas a través del tabletas electrónicas a fin de reforzar el autoestima y valores cívicos.

