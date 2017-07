Encierran a niña de preescolar en salón; madre denuncia

MORELIA, Michoacán. Lo que sería un feliz paseo por fin de cursos para los niños del 3-B del preescolar de una escuela particular en Morelia, para la pequeña Viridiana se convirtió en un episodio traumático, luego de que su profesora la dejó encerrada en su salón de clases en un hecho de descuido y negligencia, denunció la mamá de la niña.

Estaban formados, se iban a retirar, ella traía su suéter y la maestra Alejandra Cendejas Gutiérrez le dice que vaya a dejar el suéter al salón…deja el suéter la niña voltea y escucha que alguien está cerrando la puerta y grita aquí estoy, le grita a su maestra, pero ella no la escucha y se retira la maestra con los demás compañeros a abordar el camión”, relató Viridiana Solache Serrato, madre de familia denunciante.

Viridiana Solache narró que a su hija la encontraron en medio de un llanto profundo, el propio presidente de la Asociación de Padres de Familia del jardín de niños ubicado dentro de la Normal de Educadoras.

Después de 40 minutos unos padres de familia que se encontraban en el exterior de la escuela, del lado del Libramiento se percataban de un pequeño que lloraba, decían está llorando un niño, era mi hija que, con gritos, dicen ellos, desgarradores golpeaba una puerta y pedía auxilio, gritando ayuda”, afirmó.

Señaló que, incluso, la directora del plantel Maribel Soto Luviano, busca minimizar el hecho, al pretender que firmara un documento donde se narraba el suceso de una forma totalmente distinta al descuido cometido por la maestra.

Al recoger a mi hija me dijeron que no pasaba nada, minimizaron la situación, y la directora Maribel Soto Luviano dijo que yo estuviera tranquila que no pasaba nada, además de que quiso hacerme firmar un documento de relato de hechos donde dice no pasó nada”, indicó.

LA NIÑA PRESENTA EPISODIO TRAUMÁTICO…

Ahora. la pequeña presenta insomnio y temor de quedarse sola, evidentes consecuencias de episodio traumático que vivió por el descuido de su profesora, los papás de Viridiana interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y denunciarán ante la Secretaría de Educación en el Estado a pesar de que su niña ya concluyó su educación en esa escuela, buscan sentar precedente y que esta situación no se repita en agravio de algún otro menor.

Excélsior

Comentarios

comentarios