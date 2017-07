No puedo asegurar que el refinanciamiento represente más deuda: Rubén Aguilar

Rubén Aguilar Jiménez, diputado local por el PT indicó que no puede asegurar si el refinanciamiento que solicita el Ejecutivo del Estado represente un aumento para la deuda actual.

Esto debido a que aún no conoce por completo en que consiste la reestructuración de la deuda estatal: “primero vamos a conocer todo”.

El legislador Aguilar Jiménez agregó que el tema está sujeto a aclaraciones y ello es el motivo por el cual se decidió bajar el punto de la orden del día-

Finalmente, agregó que no podrá asegurar nada hasta que no se termine de discutir al asunto por todos los diputados y se garantice que el refinanciamiento no representa un sólo peso más de deuda para el Estado.

