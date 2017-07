El ‘Gangnam Style’ ya no es el video más visto en YouTube

CIUDAD DE MÉXICO. Parecía imposible pero el pegajoso tema de Psy, Gangnam Style, dejó de ser el video más visto de YouTube, siendo superado por Wiz Khalifa y Charlie Puth con su clip de See You Again, que formaba parte de la banda sonora de Fast And Furious 7.

El nuevo video má visto en la plataforma fue publicado el 6 de abril de 2015, después de poner música a los créditos de la cinta que despedía al fallecido Paul Walker, protagonista de la saga. Desde entonces ha sumado visitas hasta superar los 2 mil 897 millones visualizaciones, frente a los 2 mil 895 millones que suma el hit coreano.

Pero el reinado de Wiz Khalifa y Charlie Puth ya corre peligro, pues el reciente fenómeno musical de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con su video ya suma 2 mil millones 490 mil reproducciones, de enero al actual mes de julio.

Se trata del segundo video en alcanzar de forma más rápida los mil millones de reproducciones, tan sólo en 96 días, solo por detrás de Hello, de Adele que tardó 87.

Mientras que Gagnam Style tardó 159 días y See You Again, 184.

Despacito se erige como el video qué más rápido ha llegado a los dos mil millones de reproducciones, en 154 días, frente a los 515 que tardó la canción de Wiz Khalifa y los 684 que le costó a Psy.

