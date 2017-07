No habrá sanción para agente de Vialidad, no hubo abuso de autoridad: Carlos Reyes

Carlos Reyes López, director de Vialidad y Tránsito dio a conocer que tras analizar la queja interpuesta por empleados municipales a un agente de Vialidad por abuso de autoridad, no se detectó el supuesto acto por lo que no hubo sanción alguna para el policía vial.

En este sentido comentó que hubo una conversación en la que se pudo llegar a una conciliación. Se determinó que el conductor del recolector de basura iba en estado de ebriedad y por ello se procedió a su detención, en el arresto el chófer se opuso a ser llevado a las autoridades y comenzó a lanzar insultos por lo que se dio un forcejeo entre él y el agente de Vialidad.

Asimismo, Reyes López explicó que el policía vial, quién es el subdirector de la dependencia, no iba en un auto particular como se dio a entender desde un principio por el empleado del Municipio pues el vehículo es propiedad de la Dirección de Vialidad y Tránsito, sin embargo, no está rotulado.

Agregó que en la dependencia sólo existen tres unidades que no están rotuladas y estas son utilizadas por los altos mando de la Dirección incluyéndolo a él.

El director de Vialidad y Tránsito no quiso dar a conocer el número de quejas que son generadas por supuestos abusos de autoridad por parte de agentes de Vialidad. Señaló que no hay un promedio ya que las cifras varían mucho.

Comentarios

comentarios