Llegar a Europa era un sueño que ya se hizo realidad: Greta Espinoza

El rostro de Greta Espinoza irradia felicidad. Su amplia sonrisa y el brillo en sus ojos denotan la alegría que siente por estar cerca de cumplir uno de sus máximas metas: jugar futbol en una liga de Europa.

La originaria de Tijuana, Baja California, e integrante de la selección mexicana, fue contratada hace unos días para disputar la temporada 2017-2018 de la Liga de futbol femenil de España con el Levante UD, equipo en el que también milita su compatriota Charlyn Corral.

De esta manera, la zaguera se convirtió en la cuarta jugadora mexicana que participará en el torneo español durante la próxima campaña. La lista la completan, además de Corral, la arquera Pamela Tajonar, quien recientemente consiguió el ascenso a la primera división con el Sevilla, y Kenti Robles, figura del actual monarca de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid.

Llegar a Europa era un sueño muy lejano y ahora está a punto de hacerse realidad. Me siento muy emocionada, muy contenta por esta oportunidad, voy a dar lo mejor de mí para poner en alto mi nombre, pero sobre todo el del futbol femenil mexicano, declaró en entrevista con La Jornada.

Llega procedente del Oregon State

Espinoza Casas se incorporará al conjunto ibérico después de militar durante dos años en el equipo Oregon State, de Estados Unidos, donde simultáneamente estudiaba una licenciatura en negocios.

Después de terminar mi temporada en Oregon State, sinceramente lo que yo quería era seguir con mi carrera futbolística; aún no tenía decidido en dónde, pero mi representante me contactó y me habló sobre la oportunidad de integrarme al Levante y ni por un segundo dudé en tomarla, relató la defensa.

Asimismo, aseguró estar consciente de la responsabilidad que implica representar a México en Europa: mis compañeras que han estado allá lo han hecho muy bien y tomo eso como ejemplo. Me inspiran a hacer un buen papel en la cancha y a demostrar la calidad que tengo.

La jugadora de 22 años tuvo sus primeros acercamientos con el balompié en el estadio Romero Manzo, ubicado en su ciudad natal, y posteriormente logró unirse a la escuadra estadunidense Arizona Western.

A pesar de que jugó algunos partidos y tuvo sesiones de entrenamiento con las Xolas de Tijuana, Greta nunca ha formado parte de un equipo mexicano amateur; sin embargo, dijo sentirse emocionada por el inicio de la nueva liga de futbol femenil profesional, la cual comenzará a disputarse en el país a partir del próximo 28 de julio, con la participación de 16 clubes.

Consideró que la Liga Mx femenil podrá demostrar que dentro del balompié nacional practicado por mujeres existe talento de sobra, tenemos con qué competir, por lo que estoy segura que este torneo tendrá mucho potencial y podrá convertirse rápidamente en uno de los mejores a escala mundial.

Añadió que dicho certamen es un paso enorme para el futbol femenil del país; estábamos esperando esta liga desde hace muchísimo tiempo. Yo estaría feliz de jugar aquí, pero creo que ahora mi lugar está en España, aunque no descarto militar en un futuro con un equipo nacional.

La zaguera, quien posee una amplia trayectoria en la selección nacional, tanto en las categorías menores como en la mayor, destacó que una de las claves para que el torneo mexicano tenga éxito es que la afición se muestre interesada en acudir a los estadios para alentar a sus equipos favoritos.

“Lo principal es el apoyo de la gente, es necesario que se den cuenta que hay talento, calidad y muchas ganas de jugar.

Hay que demostrarle a los fans que un partido de futbol femenil puede ser igual o más emocionante que uno varonil, pero eso también depende de las jugadoras; todas deben poner de su parte para que el torneo resulte atractivo y comience a despertar el interés de las personas a las que les gusta este deporte, sostuvo.

El dinero vendrá después

Por otro lado, la medallista de oro con la selección nacional que disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, apuntó que la falta de salarios competitivos no debe desanimar a las futbolistas, pues ya se logró dar el primer paso, el dinero vendrá después. Como jugadora, espero que un futuro muy cercano podamos estar a la par de los hombres, pues actualmente nuestros sueldos están muy por debajo de lo que ellos ganan; sin embargo, creo que es importante destacar que por ahora ya tenemos la liga y no dudo que pronto se puedan tener mejores remuneraciones.

La defensa viajó este miércoles junto con la selección mayor rumbo a Suecia, donde realizarán una pequeña gira y el próximo sábado disputarán un partido amistoso contra el representativo de dicha nación, que se prepara para disputar la Eurocopa femenil, la cual se celebrará en Holanda a partir del 16 de julio.

Respecto del actual combinado tricolor, ahora comandado por el técnico Roberto Medina, la jugadora aseguró que tiene la capacidad suficiente para competir contra cualquier equipo a nivel internacional. Cada vez estamos mejorando más nuestro desempeño y no dudo que esta selección pueda lograr cosas grandes.

Greta recibió en 2015 el galardón de la National Soccer Coaches Association of America (NSCAA) por ser una de las mejores 22 jugadoras del futbol universitario de Estados Unidos, por su participación en el Arizona Western.

Como seleccionada nacional disputó el Mundial Sub-17 de Azerbayán 2012, mientras con la Sub-20 participó en la Copa del Mundo Canadá 2014.

Con el cuadro tricolor absoluto jugó en 2015 en el Mundial de Canadá y compitió en los Juegos Panamericanos de Toronto ese mismo año.

