Hasta que termine investigación podré asumir gastos de accidente: Ignacio Galicia

Ignacio Galicia De Luna, ex director de Desarrollo Rural señaló que hasta que no termine la investigación de la Fiscalía y se le declare como responsable del accidente en el que participó el pasado 12 de marzo, no está obligado a cubrir los gastos médicos de los menores lesionados.

Esto debido a que aún está abierta una carpeta de investigación en su contra y hasta que no se dé por concluido el caso y se le declare culpable, su seguro no se puede hacer responsable de los gastos.

Hasta el momento los gastos médicos fueron condonados a las familias de los menores y enviados a Fiscalía para que ellos los adjudiquen a quien resulte culpable del accidente.

Galicia De Luna comentó que él se ha estado reportando cada 20 días con las familias de los menores para entregar medicamentos, sin embargo, debido a que no tiene trabajo, no cuenta con dinero para solventar todos los gastos.

Recalcó que él renunció a la dirección de Desarrollo Rural de manera voluntaria para no involucrar al Gobierno Municipal en el problema pues considera que el asunto se está tornando con un interés político.

“Yo creo que tengo que asumir este accidente en el que participé de manera personal y deslindar a la Presidencia Municipal y a la alcaldesa porque no considera justo que a la administración le quieran cobrar o fincar responsabilidad”.

Asimismo, aseguró que no estará buscando regresar a la administración de Maru Campos pues no está en condiciones de hacerlo, en redes sociales destrozaron su imagen como servidor público haciendo creer que es una mala persona.

Comentarios

comentarios