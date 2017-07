Federación sólo destina 1.4% del presupuesto anual a Seguridad Pública: García Cantú

Gabriel García Cantú, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública señaló que la inseguridad es el mayor problema que enfrenta no solo el Estado sino el país y la Federación únicamente destina el 1.4 por ciento del presupuesto a la Seguridad Pública.

En este sentido comentó que el presidente Enrique Peña Nieto debe solicitar al Congreso de la Unión que se incremente el porcentaje destinado a la Seguridad Pública del país.

Asimismo, el legislador panista comentó que también el Congreso Local debe destinar mayor presupuesto a la Seguridad y crear un fondo para el próximo año a fin de que se asegure mejor equipamiento para la Policía Estatal Única y los Ministeriales.

García Cantú comentó que si no se refuerza a los policías estatales con chalecos antibalas y armamento no podrán hacer frente al crimen organizado, sin embargo, también es necesario que la Fiscalía General del Estado y los municipios se enfoquen en sanar a las corporaciones para no tener policías corruptos.

