Espanto Jr, un rudo que desconoce los límites

CIUDAD DE MÉXICO. Espanto Jr. busca continuar la leyenda de los Espantos en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en donde su señor padre fue un ícono de este deporte convirtiéndose en un ídolo de la afición por su clase y entrega arriba de los encordados.

De dinastía lagunera, el oriundo de Gómez Palacio, Durango, confiesa que no le gustaba la lucha libre, pero poco a poco le fue tomando cariño. “Mi padre fue el que me impulsó a seguir con la tradición familiar, cada vez que lo veía en la televisión luchar, me emocionaba por los espectaculares lances que realizaba, además de la técnica y clase que siempre tuvo”.

El duranguense se interesaba en otros deportes y nunca pensó en ser un luchador profesional; jugaba basquetbol, beisbol y futbol. “Un día me decidí a practicar la lucha libre y me enamoré de ella, además quiero seguir la tradición de la familia y convertirme en un ídolo de la afición mexicana, como lo fue mi padre”, dijo el oriundo de la Laguna.

Confía en que pronto pueda aparecer en las luchas principales de la cartelera en la Arena México, pero mientras, se conforma en poder tener una oportunidad por una máscara o una cabellera.

El nombre de Espanto pesa, pero quiere labrarse su propia historia. “Es un honor poder tener este nombre, Espanto es conocido por todos y esta máscara tiene una gran historia, pero ahora tengo que hacer mi propio nombre. Quiero ir creciendo, poder llegar a estelarizar carteleras, codearme con los grandes luchadores del Consejo Mundial, pero eso se dará poco a poco”, manifestó.

El luchador enfatiza que en cada una de sus luchas quiere dejar su propio sello, que el público se emocione por la rudeza que demuestra arriba del cuadrilátero, pero también por su clase y depurada técnica, “no me importa quién sea el rival siempre estoy listo para enfrentarlo y humillarlo, me gustaría integrarme a los Ingobernables, su concepto es muy bueno”, comentó.

Espanto Jr. dijo que también le gustaría formar tercia con los Guerreros Laguneros y le agrada la idea de luchar junto al Último Guerrero, uno de los grandes luchadores que actualmente tiene el CMLL.

Excélsior

Comentarios

comentarios