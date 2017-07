En media hora se agotan boletos en preventa para el concierto de Paul McCartney

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los boletos en preventa para el concierto que ofrecerá Paul McCartney el próximo 28 de octubre en el Estadio Azteca se agotaron en menos de media hora.

Se había dado a conocer que las fechas de preventa serían los días 4 y 5 de julio, a partir de las 11:00 de la mañana.

Sin embargo, en la página de Ticketmaster ya aparecen agotadas las localidades.

Varias personas externaron su molestia con el sistema por la saturación de usuarios y problemas con la web a tan solo 15 minutos de haber comenzado la preventa.

Tras cinco años de ausencia en México, Paul McCartney se presentará el próximo 28 de octubre, en el Estadio Azteca como parte de su gira One On One.

La nueva gira del exBeatle “One On One Tour” comenzó en Estados Unidos en 2016 y lo ha llevado a presentar 41 shows en 12 países diferentes para más de 1.2 millones de personas.

La primera ronda de shows de 2017 comenzó en Japón y continuará con algunas fechas en América durante el verano. McCartney ofreció conciertos enormes con localidades agotadas en Tokio con destacadas reseñas en la prensa.

La última aparición de Paul en la capital mexicana fue el 10 de mayo de 2012 en una presentación gratuita en el Zócalo ante más de 200 mil personas.

