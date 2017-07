Arranca el rodaje de la cuarta temporada de ‘The Flash’

MADRID. Comienza el rodaje de la cuarta temporada de la serie de la cadena The CW sobre el personaje más rápido del universo televisivo de DC: The Flash.

La serie está protagonizada por el joven actor Grant Gustin, conocido por su papel de Sebastian en Glee.

Según la cuenta oficial de Twitter de la serie, el rodaje de la cuarta temporada empieza el 4 de julio en Vancouver, Canadá.

En la publicación que lo anunciaba se podía ver una fotografía del cartel en el que se fijan las fechas de los rodajes.

“¡Listos para el primer día de rodaje de la temporada 4! Empezamos mañana, ¡va a ser épicp!”, decía The Flash Office (el nombre de la cuenta).

También Danielle Panabaker, que da vida a Killer Frost en la serie, ha querido compartir una fotografía antes de entrar a rodar del cartel promocional de la cuarta temporada de The Flash.

Ready for our first day of filming Season 4! We get started tomorrow, and it’s gonna be epic! pic.twitter.com/iWhbSjvCvI

— The Flash Office (@FLASHProdOffice) 4 de julio de 2017

Excélsior

