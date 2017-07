Robots de ‘Star Wars’ a concierto del 4 de julio en Washington

WASHINGTON. Dos robots que lucharon por la independencia en una galaxia muy, muy lejana participarán en el concierto anual del 4 de Julio cerca del Capitolio estadunidense.

R2-D2 y C-3PO se subirán al escenario el martes por la noche mientras la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta la música creada por John Williams para Star Wars, que este año celebra su 40 aniversario.

Los dos personajes de adorada película de ciencia ficción son unos veteranos en Washington, donde aparecieron en la ceremonia de los premios del Centro Kennedy cuando su creador George Lucas recibió un galardón.

El concierto del 4 de julio, conocido como A Capitol Fourth, también contará con las actuaciones de The Beach Boys, The Four Tops y Trace Adkins, entre otros y contará con el actor John Stamos como anfitrión.

Fuente: Excélsior

