Calderón y Fox reciben millones

#DatosCerrados | Desde el anonimato, benefactores de México y el extranjero le entregan millones de pesos cada año a los ex Presidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a través de las fundaciones que forjaron cuando retomaron la vida civil. El promedio anual de los donativos que recibe Fox para el Centro Fox es de 40 millones de pesos, un flujo en efectivo y en especie que viene tanto de México como de otros países. A Calderón no le ha ido tan bien con su Fundación Desarrollo Humano Sustentable que consigue 12 mdp sin que hasta ahora le haya llegado algún donativo del extranjero. Los montos recibidos son públicos. Los nombres de quienes se han desprendido de su dinero para las causas de los ex Mandatarios son datos cerrados.

No se sabe quién o quiénes ni sus porqués. Pero los Presidentes de la alternancia, Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) –ambos emanados del Partido Acción Nacional (PAN)– reciben millones de pesos cada año a través de las fundaciones que forjaron una vez que salieron de la residencia oficial de Los Pinos y retomaron la vida civil.

El Centro Fox recibe en promedio 40 millones de pesos al año. En comparación, a la de Felipe Calderón Hinojosa, la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), no le va tan bien. Esta organización ha recibido 12 millones de pesos cada año desde 2014.

Y si el año pasado, el flujo de dinero para la agrupación de Fox fue de 23 millones 516 mil pesos, la de Felipe Calderón, alcanzó sólo tres millones 606 mil pesos.

Lo anterior se desprende de los reportes de donatarias autorizadas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en que cada año debe entregar al Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación. En el documento, la dependencia debe señalar los montos de donativos recibidos, especificar si fueron en efectivo o en especie, así como si su procedencia es nacional o extranjera.

Pese al flujo de millones de pesos para estas entidades con causas sociales, no hay ningún elemento legal para conocer la identidad de los donadores, que al brindar su dinero obtienen deducibilidad de impuestos. Tampoco hay ningún reporte público que los mencione. Las fundaciones de los ex Presidentes tampoco dan cuenta en sus portales de quiénes son sus benefactores. Así, quienes apoyan el altruismo de los ex Presidentes, permanecen en el anonimato.

Ambos ex Mandatarios gozan de una pensión vitalicia otorgada por la Presidencia de la República. Vicente Fox la ha cobrado desde 2007 a julio de 2017, unos 40 millones 590 mil pesos si se considera que por ese concepto se paga lo mismo que gana un Secretario de Estado (en este momento es de 205 mil 122 pesos, hace unos años fue de 200 mil) y Felipe Calderón Hinojosa ha devengado, 11 millones 70 mil pesos.

Para calcular la recepción de dinero de las fundaciones de los ex Presidentes, esta Unidad de Datos no consideró 2007 porque el documento respectivo ya no se encuentra en el archivo de la SHCP. Sin tomarlo en cuenta, el matrimonio Fox-Sahagún ha ganado hasta ahora 326 millones 803 mil 206 pesos. Pero la cifra que reconoce la pareja es mayor. El 21 de mayo de 2017, ante cientos de jóvenes, el ex Presidente afirmó que él y su cónyuge han recibido más de 500 millones de pesos.

“No somos ricos ni se vaya a pensar que esto que ven ustedes aquí, todo este edificio, es producto de la Presidencia de la República, no nos clavamos un solo centavo. Todo lo que ven aquí, y ya son más de 25 millones de dólares, arriba de 500 millones de pesos, que se han invertido en las tres fundaciones”, sostuvo el hombre triunfador de las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2000, el primero no priista en ocupar Los Pinos.

El total ante Hacienda de la fundación de Felipe Calderón es de 34 millones 979 mil 480 pesos. El primer año de operación -2014- es el más alto con 23 millones 662 mil 580 pesos y el último –2016- es el más bajo con 3 millones 606 mil 400 pesos. A Vicente Fox, los donativos le llegan en efectivo y en especie. Mientras, Felipe Calderón sólo ha recibido dinero en efectivo de personas radicadas en México.

Los llamados Presidentes de la alternancia política rompieron con la tradición de los mandatarios priistas. Disciplinados en una regla no escrita, al finalizar su mandato, se retiraban a contemplar los vaivenes de la política nacional desde lejos y en silencio. De vez en cuando reaparecían para emitir un juicio; pero eran palabras y nada de acciones. Fox y Calderón, con sus fundaciones de visión y misión humanista, han logrado permanecer en la escena pública. Los dos opinan sobre los sucesos políticos. De hecho, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, contiende por la candidatura del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República.

En sus páginas web, las fundaciones de los ex Presidentes refieren que aspiran al mejoramiento de la vida en el planeta. La de Fox indica que apuesta por “la formación de líderes compasivos para la creación de un mundo mejor” y la de Calderón Hinojosa dice que tiene como objetivo “aumentar la conciencia y compromiso para hacer frente a los desafíos que enfrenta la humanidad, como el cambio climático”.

El Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada y la Fundación Vamos México –ambas agrupadas en el Centro Fox- fueron registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2007, meses después de que el matrimonio de Vicente Fox Quesada y Marta Sahagún dejara de habitar en las cabañas de la residencia oficial de Los Pinos. En junio de 2015, la que fue llamada “la pareja presidencial” (a petición de Fox), dio a conocer que había adquirido una tercera fundación llamada Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel Allende (CRISMA), la cual, quedaría dentro de la operación de la Fundación Vamos México.

La fundación “Vamos México” ocurrió en 2001, en el primer año de Gobierno de Vicente Fox. Desde entonces, es una entidad donataria autorizada, facultada para recibir donativos deducibles de impuestos. Marta Sahagún la presentó en el Polyforum Cultural Siqueiros ante empresarios y presidentes de organizaciones altruistas. Mientras fue “primera dama”, Marta Sahagún hizo a un lado el consejo consultivo del Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF) que las esposas de los Presidentes mexicanos suelen ocupar. No faltaron los obstáculos y los escándalos. En 2004, un grupo de senadores priistas solicitó a la Auditoría Superior de la Federación una revisión exhaustiva del manejo de recursos de la fundación dado que descubrieron presuntos desvíos de la Lotería Nacional y su fideicomiso Transforma México a Vamos México. Pese a todos los pesares, Vamos México sobrevivió al sexenio.

Como en una extensión de la tradición de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, puso la primera piedra de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS) en 2014. Para presentarla invitó a empresarios, panistas, académicos y ex miembros de su Gabinete a una cena cuya entrada costó cinco mil pesos.

Esta fundación fue creada en 2004 para diseñar la plataforma de Gobierno del entonces precandidatos panista. Durante el sexenio calderonista estuvo incubada hasta que vio la luz hace tres años.

