John Mayer cambió el alcohol por la marihuana

El músico dijo a Rolling Stones: “Mi vida ha cambiado considerablemente”…

John Mayer confesó que su vida ha mejorado desde que cambió el alcohol por la marihuana, y según él todo le va de maravilla.

El músico dijo en entrevista para Rolling Stone: “Fumo marihuana en vez de beber alcohol, y mi vida ha cambiado considerablemente. Cada vez que bebía quería hacerlo de una manera controlada, pero cuando menos lo pensaba ya había sobre pasado el límite que yo me imponía”.

Mayer dice que ahora se siente mejor: “Bebiendo no me sentía nada bien, mi salud no estaba en buena forma. Ahora estoy abierto a los pequeños cambios de conciencia. Recuerdo todos y cada uno de mis ‘viajes’, recuerdo todos los pensamientos que he tenido mientras estoy ahí tumbado”.

El músico no quiso hablar de sus romances con famosas cantantes como Taylor Swift, Katy Perry y la actriz Jennifer Aniston, y sólo dijo: “Ahora estoy viviendo el momento más feliz de mi vida”.

