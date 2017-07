Luis Fonsi digiere el éxito

MADRID. Con len­tes protectores y guan­tes, haciendo alusión a la explosión que gene­ra el premio, Luis Fonsi hizo historia en la indus­tria de la música al reci­bir el Disco de Plutonio, reconocimiento que lo­gró por llegar con su vi­deo del tema Despacito a cuatro mil millones de descargas en streaming.

Me siento orgulloso y satisfecho con lo que está sucediendo, pero también es un compro­miso con el público para seguir trabajando y lo­grando cosas positivas”, dijo Fonsi a Excélsior en Madrid, lugar donde se encuentra para iniciar su gira española.

El Love+Dance World Tour arranca hoy en An­dujar y se realizará en 19 ciudades del país ibérico.

Es una de las giras más importantes porque se da en un momento importante de mi carre­ra”, dijo al charlar en el Hotel Only You, frente a la estación de trenes de Atocha.

“Estoy digiriendo el éxito, dis­frutándolo, pero con los pies en la tie­rra. Este mo­mento llega a los 20 años de mi carrera y agradezco que haya sido así. Tengo más madurez, experiencia y tranquili­dad lo que me permite asimilar las cosas.

“En todo este tiem­po he tenido otros nú­mero uno, pero también temas que no funcio­naron. He vivido altas y bajas, buenos y malos momentos, lo que me permite disfrutar Des­pacito de una mejor manera. Me ha sorpren­dido el éxito”.

Valoro las cosas y ahora quiero seguir cre­ciendo, trabajando para que mi música llegue a todo el mundo y bus­car colaborar en otros géneros”, comentó un Fonsi sencillo.

El puertorriqueño afirmó que no dejará lo romántico. “Eso es lo mío. Con Despacito se logró una fusión entre lo romántico y lo rítmico. Me gusta bailar, soy ca­ribeño”, enfatizó.

Despacito es la can­ción en español que más rápido se colocó en el número 1 de las listas de popularidad.

“Debo agradecer a Érika Ender. Es mi cóm­plice y la coautora de Despacito. Ya he traba­jado antes con ella. Lle­gó a mi casa un día que me había despertado con el ritmo y la idea de la canción en la cabeza. Le canté unas estrofas, nos sentamos a traba­jar y a desarrollarla: así nació.

Siempre pensé que Despacito tenía magia, que podría funcionar, pero me ha sorprendido el fenómeno”, enfatizó.

“Logramos un tema muy rítmico, sensual sin caer en lo sexual, al que después se integró Daddy Yankee.”

Al preguntarle sobre cómo se dio la colabora­ción con Justin Bieber no dejó de sorprenderle el interés del canadiense.

Él estaba en Colom­bia donde escuchó el tema. Se puso en con­tacto conmigo, que an­daba en Italia. Me platicó su idea y le man­dé maquetas y todo lo nece­sario. Inclu­so le comenté que tenía una versión en in­glés ya gra­bada. Me pidió la de español porque dijo que el tema era muy latino y que quería cantar en es­pañol, aunque fuera por fonética. Y así lo hizo… desde que me llamó hasta que se lanzó pasa­ron sólo cuatro días, fue rapidísimo”, comentó.

Al preguntarle sobre cómo se dio el trabajo en conjunto entre Des­pacito y la aplicación Smule, “la gente de la aplicación se me acercó para poder trabajar jun­tos. Me pareció una idea muy interesante, así que grabé mi parte y ahora personas de cualquier parte del mundo y de cualquier idioma pue­den cantar a dueto con­migo. Fue una forma de aprovechar las nuevas tecnologías”, dijo.

Para finalizar y antes de recibir sus recono­cimientos por las altas ventas de Despacito, Fonsi dijo con tono pi­cante, cuáles son las co­sas que disfruta hacer muy despacito.

Además de todo lo que se menciona en la letra de la canción, dis­fruto despertar por la mañana poco a poco y una taza de café con sorbos muy despacitos”, finalizó.

