Mirreyes toman y pasean en yate por CDMX

Los jóvenes trajeron sus embarcaciones desde Acapulco para presumirlos por las calles de la capital.

Gran sorpresa se llevaron varios habitantes de la CDMX al percatarse que decenas de Mirreyes aprovecharon las inundaciones causadas por las inmensas lluvias para darse un “baño de pueblo”, y pasearse en sus yates por las colonias menos privilegiadas de la ciudad:

Según Santi Huppenkothen Pretelini, estaba en su casa de Las Lomas aburrido con sus amigos (ya que no podían salir por las lluvias), cuando se le ocurrió que podía ordenarle a su guardaespaldas que trajeran de Acapulco uno de sus yates más chicos, con la finalidad de aprovechar que la ciudad estaba inundada y “podían dar un rol” en la nave acuática por toda la ciudad, e incluso conocer aquellas zonas de la ciudad que jamás visitarían:

“Tipo que estaba aburrido con Franco y Richie, y de repente al ver que no podíamos salir se me ocurrió decirle a Popeye (su guardaespaldas) que mandara el helicóptero a Acapulco para traer mi yate más chico.

Me dijo que no habíamos renovado el permiso para transportar vehículos por helicóptero, así que tuvimos que conformarnos con que lo trajeran por carretera aunque iba a demorar unas horas.

Ya cuando llegó todo perfecto; flotaba sin problemas, y como mi pa es amiguísimo de Osorio Chong le hablamos para que nos diera permiso de dar el rol sin problemas por la ciudad”, relató.

Santi menciona que invitaron a unas ‘lobukis’ y después de recorrer en su yate Polanco, La Condesa, y zonas menos glamorosas como Chapultepec, decidieron aventurarse a meterse a lugares “de menos categoría”:

“A Genoveva Lascuráin se le empezó a subir la champagne y nos dijo que porque no íbamos a la Narvarte, ¡o sea que oso, ahí es donde viven los Godínez que ahorran un mes para ir al antro y sentirse uno de nosotros! ¡Que pena que nos fueran a confundir con uno de ellos! Pero recordé que iríamos en yate y no quedaría duda de nuestra condición.

Ya estando ahí se me empezó a subir a mí y les propuse aventurarnos más, e irnos más al norte a algo más acá como Ecatepec. Todos andábamospedísimos y se nos hizo fácil.

La verdad siempre hemos querido ver como se ven en vivo esas colonias con casitas chiquitas, siempre las vemos en la tele y aprovechamos que las inundación nos salvaría de ser atracados, así que nos arriesgamos.

Ahí nos dimos cuenta que no había nada de carros porque todos estaba bajo el agua, y la gente empezó a asomarse del segundo piso de su casa para vernos y tomarnos fotos.

No sé si ya andaba borracho pero hasta se veía bonita la colonia, me recordaba a la parte fea de Venecia, porque también la ciudades europeas tienen sus partes gachas”, relató.

El Mirrey menciona que si no fuera por la inundación jamás se hubieran atrevido a recorrer dichas zonas: “imagínate ir en mi Hummer, de inmediato se me cierran 3 carros y me la quitan, pero en yate y por agua ni como asaltarnos.

Ya nos dimos un buen baño de pueblo y conocimos la ciudad. Todo bien y padre, hasta pasó una señora en una chalupa vendiendo elotes y cómpranos uno. Todo bien pero la verdad no regresaría, al rato se me oxida mi yate con el agua puerca mejor lo dejo anclado en Acapulco”, puntualizó.

