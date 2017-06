R2-D2 alcanza 2.75 mdd en subasta

El robot que fue empleado en varias películas de la saga ‘Star Wars’ fue vendido en una puja celebrada en el sur de California

Un robot R2-D2, que fue empleado en varias películas de la saga de ciencia-ficción Star Wars fue vendido por 2.75 millones de dólares en una subasta celebrada en el sur de California.

Con sede en Calabasas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles, la casa de subastas Profiles in History informó hoy a través de su cuenta de Facebook de la venta de este objeto perteneciente a la famosa serie de filmes ideada por George Lucas.

En su web, Profiles in History detalló que esta unidad de R2-D2 está compuesta por diferentes partes de este robot utilizadas en la trilogía original de Star Wars (A New Hope, 1977; The Empire Strikes Back, 1980; y Return of the Jedi, 1983) así como en The Phantom Menace (1999) y Attack of the Clones (2002).

El robot está formado por componentes de aluminio, acero y fibra de vidrio y mide algo más de un metro de altura.

Por el momento no se conoce la identidad del comprador de este R2-D2 por el cual la casa de subastas esperaba lograr entre uno y dos millones de dólares.

Excélsior

Comentarios

comentarios