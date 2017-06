Desmiente NASA avances sobre vida extraterrestre

Washington. Ante las expectativas generadas sobre un posible hito de la Nasa en la búsqueda de vida extraterrestre, su director científico desmintió en Twitter que la agencia espacial estadunidense vaya a dar tal noticia.

“Al contrario de lo que se ha informado, la Nasa no tiene ningún anuncio pendiente sobre vida extraterrestre”, escribió el lunes Thomas Zurbuchen. Sus palabras eran una respuesta al video que el grupo estadunidense de hackers Anonymus había colocado en Internet la semana anterior, en el que hacían referencia a un informe que Zurbuchen presentó en abril ante el comité científico de la Cámara de Representantes. El video se hizo viral y ha sido visto por más de un millón de personas. En él, el alto funcionario de la Nasa informaba de los avances sobre la búsqueda de vida extraterrestre, entre otros, gracias al descubrimiento de exoplanetas por el telescopio Kepler.

Según afirmaba, la agencia espacial estaba “cerca de realizar uno de los descubrimientos más trascendentes y sin precedentes de la historia”. No obstante, no daba más detalles. “¿Estamos solos en el universo?”, se pregunta ahora Zurbuchen en Twitter. “Aunque aún no lo sabemos, tenemos misiones que avanzan y pueden ayudar a responder a esta pregunta esencial”, agrega.

Los científicos llevan siglos empeñados en encontrar vida extraterrestre. También la agencia espacial europea ESA y su socia rusa, Roscosmos, buscan vida en Marte con su proyecto ExoMars.

