Rusia da oportunidades pero… es “muy duro para vivir”

Hay oportunidades laborales en ingeniería, ciencia o como maestros de inglés y español; sin embargo, adaptarse a las costumbres y aprender la lengua rusa es complicado

A Rusia hay que desear ir. Los tópicos que hablan de la dureza de vivir en este país se cumplen todos, a tenor de las experiencias que relatan mexicanos que se han marchado a tierras mundialistas en los últimos años.

Las oportunidades laborales que ofrece este país a los que hablan español parecen claras: ingeniería, ciencia o ser profesores de nuestro idioma.

Ejemplo de ello es Braulio, quizá el único mexicano del contingente que seguimos a la Selección Mexicana en Copa Confederaciones, que no tiene problemas con el idioma.

Originario de la CDMX y casado con una rusa que conoció en París y vive en México, es el afortunado que logra entablar diálogos con los anfitriones.

“Logro entender, y hablar me cuesta mucho trabajo pero un tip que les puedo dar para el próximo año que vengan los mexicanos es: aprendan aunque sean las letras (alfabeto cirílico) porque aquí los rusos difícilmente hablan inglés”, explicó.

Este mexicano no tiene problema en platicar con rusos que se le acercan, en el Malecón de Kazán, atraídos por el colorido de la camiseta y la bandera mexicana.

“A mi esposa la conocí en París, luego me vine nueve meses para acá, conocí a su familia, que no habla inglés, entonces yo tenía que aprender ruso a la fuerza”.

El tiempo que estuvo radicando en Rusia, Braulio aprovechó para dar clases de inglés en escuelas; sin embargo, no se adaptó y se regresó a México. “Ahorita nada más vine por la Copa y hasta que salgan los niños de la escuela me alcanza y nos quedamos un par de meses”.

Otro mexicano que se atrevió a correr esta aventura en Rusia es Juan Gudiño. Vino a buscar oportunidades laborales, y aunque describe al país como “interesante, con muchas oportunidades”, también afirma que es “muy duro para vivir”.

“Rusia no es un lugar para venir por venir, hay que tenerlo claro”. Advierte que quienes se planteen una aventura laboral deberían llegar sabiendo algo de ruso, prepararse para las dificultades con los visados y para un clima recio y gente “con carácter, a la que cuesta mucho ganarse”.

Juan viajó a Rusia para poder ejercer la profesión de geólogo. Con 24 años, le ha cambiado la vida “radicalmente”, como dice. Sin haber acabado aún la Maestría que vino a hacer a Moscú ya le ha contratado una petrolera para hacer algunos trabajos. Estos días se encuentra en Kazán, porque aprovechó que la Selección Mexicana tenía dos partidos en esta sede.

“En México empecé a estudiar ruso. Me vine sin beca, sin nada de nada, con un crédito bancario que pidió mi familia. Tuve que hacer un examen de ruso, del nivel básico, para acceder a la universidad y entré”.

—¿Por qué a Rusia?

—Porque la escuela geológica soviética es muy buena. Aquí hay profesores de 80 años, de la vieja escuela, y mi tutor es uno de ellos. Tienen otra forma de ver las cosas, que a mí me parece muy interesante”. Y se explica. “Yo trabajo en tectónica y las teorías rusas de la tectónica de placas están basadas en la escuela de Belousov, de la que renegaron después muchos científicos elaborando teorías alternativas. Y aquí se sigue trabajando según esas teorías originales. Estoy además en la universidad que tiene más prestigio en Rusia, tener un diploma de ella es como lo máximo”, dice con orgullo.

Juan se casó con Polina, una rusa que conoció en Moscú. “Estábamos en la misma residencia universitaria y queríamos vivir juntos, pero aquí no se puede dentro de la residencia a no ser que te cases. Así que nos casamos porque me enamoré, claro”.

Agrega que en poco tiempo le ha cambiado la vida “brutalmente”, hay trabajo en ciencia y tecnología para técnicos superiores que tengan un buen inglés y para ingenieros y geólogos. La otra alternativa es dar clases de español. “He conocido a mucha gente que vive de las clases de español, una chica de Tabasco que es maestra de primaria titulada y da clase de español en un colegio privado o filólogos que viven de dar clases. Pero no es fácil sobrevivir aquí laboralmente sin una carrera superior”, comentó.

Para llegar a Rusia a trabajar hay que tener claro a dónde vas. “Es un ambiente duro, al igual que la gente, quien viene debe tener claro a qué viene, venir por venir no tiene sentido porque se van a regresar. Y conviene saber un poco de ruso, además de tener contactos aquí”. Aparte de trabajar en la petrolera, da clases de español, prepara unidades didácticas, organiza currículos para colegios… Es un todo terreno.

