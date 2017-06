Jimmy Butler choca con el VP de los Bulls tras su controversial canje

Jimmy Butler le dijo al diario Chicago Sun-Times que él no está enojado con los Chicago Bulls este viernes durante su primer entrevista desde el canje del jueves, pero él si declaró que hubiese deseado que la franquicia hubiese manejado las cosas de forma distinta en los momentos previos a este.

El nombre de Butler había sido parte de rumores sobre posibles canjes durante gran parte del último año, y finalmente Chicago optó por mandar a la cara más reconocida de su franquicia a los Minnesota Timberwolves junto a su selección número 16 del draft (Justin Patton) y recibió a la séptima (Lauri Markkanen) junto a Kris Dunn y Zach LaVine.

“Supongo que ser denominado la cara de la franquicia no es tan bueno como pensaba”, le dijo el jugador de 27 años de edad al Sun-Times desde París, donde se enteró del canje.

“Todos vimos donde el ser la supuesta cara de los Chicago Bulls me dio. Así que simplemente déjenme ser un jugador de los Timberwolves, hombre. Eso es todo lo que quiero hacer. Yo solo quiero ganar partidos, hacer lo que pueda para mi equipo y que ellos se den cuenta de lo que intento hacer”.

“Lo que sea que me quieran llamar…la cara de…Yo ni quiero meterme con eso ya. ¿De quién es el equipo? Todo eso no significa nada. ¿Saben que es lo que aprendí? Cuando eres la cara del equipo, eventualmente vas a ver la nuca y esa cara se marcha de la ciudad, así que no, gracias”.

Fuente: ESPN

Comentarios

comentarios