Se preparan equipos para recta final

–Delicias, Ojinaga, Parral, Chihuahua y Camargo juegan en casa–

Se acerca la recta final de la temporada regular “Jesús Salvador ‘El Bambino’ Avilés López” de la Liga Estatal de Béisbol Mobil Súper 2017, donde los equipos se alistan para meter el acelerador cuando arranque la séptima jornada de actividades.

Algodoneros de Delicias (9-9) recibirá en casa a al actual campeón, Manzaneros de Cuauhtémoc (11-7), ambos llegan con racha de tres victorias al hilo. Los de casa tienen marca de 6-3 como locales y los visitantes con los mismos números fuera de casa.

Mientras que, el líder, Rojos de Jiménez (13-5) tratará de seguir en la cima general y del grupo B cuando visite a Soles de Ojinaga (1-17) que apenas cuentan con una victoria en casa a cambio de ocho descalabros. La marabunta roja tiene número de 6-3 fuera de Jiménez y ha ganado nueve de los últimos diez encuentros.

Por su parte, Mineros de Parral (11-7) recibe en la capital del mundo a Indios Juárez (10-8). El equipo de la cuarta zona tiene récord de 7-2 en casa; la tribu marcha con tres victorias y seis derrotas como visitante, luego de ser barridos por Manzaneros en la serie anterior.

De igual forma, Dorados de Chihuahua (7-11) buscará aumentar su racha positiva cuando reciba en el Monumental a Faraones de Nuevo Casas Grandes (11-7), líder del grupo A. los capitalinos tiene marca de 4-5 en ganados y perdidos como locales; Faraones marcha con 6-3 como visitante.

Asimismo, Mazorqueros de Camargo (10-8) espera recuperar terreno tras ser barrido en la serie anterior, cuando reciba en casa a Venados de Madera (7-11). los de la novena zona cuentan con cinco triunfos a cambio de cuatro derrotas en casa. Madera tiene racha de 2-7 fuera de la décima zona.

Jornada 7, 23-25 de junio

Local vs Visita

Algodoneros vs Manzaneros

Soles vs Rojos

Mineros vs Indios

Dorados vs Faraones

Mazorqueros vs Venados

