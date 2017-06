Las mujeres tendrán una nueva lucha Money in The Bank

A pocos minutos de su promo para abrir SmackDown Live el martes, Carmella dijo que si se burlaba de la división femenina dos días antes en Money in the Bank, ¿a quién le importa?

Ella despotricó un poco más sobre tener un paja en su hombro como la última selección en el proyecto de separación de marcas en el 2016 y luego sostuvo el maletín en un catártico, cínico momento de venganza. Su sonrisa tortuosa hablaba tan fuerte como sus palabras reales.

El problema es que mucha gente se preocupa. No, no por la manera astuta con que su compañero sombrío, James Ellsworth, subió la escalera de Money in the Bank, desató el maletín y lo arrojó a Carmella para la victoria. Los actos inescrupulosos forman parte de la tradición de la WWE. No, fue porque la secuencia de los acontecimientos que cerraban la lucha restaron a la evolución de la división de mujeres, que se suponía que tenía un momento histórico en este PPV.

En cambio, muchas personas se quedaron moviendo la cabeza, ya que ni Carmella ni las otras cuatro mujeres en la lucha tuvieron la oportunidad de mostrar realmente que en verdad pueden competir de la misma manera que sus homólogos masculinos.

Y todos sabemos que pueden. Desde que Charlotte Flair comenzó su corrida a la cima junto a Sasha Banks y Becky Lynch, la división en su conjunto ha ido directamente hacia la relevancia semanal coherente, y tiene un nivel de emoción y anticipación que simplemente no estaba allí antes. Flair y Banks se convirtieron en las primeras mujeres en celebrar un evento de PPV, en Hell in the Cell, el año pasado. El crecimiento de Alexa Bliss, indiscutiblemente la mejor ruda en el negocio sin importar género, estableció más lejos la división de las mujeres como televisión imperdible.

Pero en las últimas semanas, la dirección general en la división femenina, tanto en Raw como en SmackDown, ha fruncido el ceño de muchos, con poco sentido de un crecimiento racional de la historia en cualquiera de los dos programas. Para los propósitos de esta pieza, nos quedaremos con los martes por la noche, donde han intentado, con muy poco, de elevar a las luchadoras de respaldoa un nivel superior. Carmella tenía una opción legítima para hacer su caso al final de la lucha antes de que las payasadas de Ellsworth el domingo estropearan la ocasión.

Sin embargo, el gerente general de SmackDown, Daniel Bryan, casi proclamó una repetición la noche del martes. Después de mucha deliberación y presión por parte de las otras cuatro mujeres que compitieron en la primera lucha femenina de Money in the Bank (que eran esencialmente representantes de gran parte del universo de la WWE), su veredicto fue que Ellsworth no tenía nada que hacer interfiriendo en el evento. La próxima semana, el maletín que Carmella tenía en sus manos será levantado de nuevo a las vigas, y las mujeres de SmackDown una vez se liarán a golpes en búsqueda de una oportunidad por el título cuando lo decidan.

Tal vez es un poco demasiado tarde, pero la decisión — ya sea que se planificó antes del PPV o una reacción a la retroalimentación negativa inmediata sobre la forma en que se desarrollaron las cosas — es una forma de restablecer, repensar y rehacer un traspiés creativo. No es un espectáculo de PPV, pero tendrán los reflectores para ellas solas.

Como se mencionó, no hay nada malo en hacer trampa en la WWE. Funciona brillantemente para el campeón de la WWE Jinder Mahal y muchos otros rudos, pero cuando estas acciones superan toda una historia y semanas de construcción, especialmente para una división de mujeres que a veces ha luchado desde la sacudida de superestrellas a principios de abril, ahí es donde se vuelve problemático.

Esperamos que los responsables de la WWE entiendan que las mujeres en SmackDown merecen mostrar su talento. Y aquí está la esperanza de que lo que transpire el próximo martes es un paso hacia la restauración de la división y, lo que es más importante, revitalice nuestro interés. Claro, la próxima versión de Money in The Bank podría no cumplir con los estándares de la increíble actuación que los hombres exhibieron el domingo por la noche, pero ciertamente hay más en la historia que James Ellsworth.

FALLOS Y ACIERTOS

• Parece que Mahal necesitará sus compinches en las próximas semanas. No sólo tiene que estar en alerta por el ganador del Money in the Bank, Baron Corbin, que caminó hasta el ring, maletín a cuestas, mientras Mahal se enfrentaba a Luke Harper, pero el campeón de la WWE no ha eliminado a Randy Orton de su lista de enemigos aún. Mientras Mahal estaba celebrando su victoria para cerrar SmackDown, Orton corrió al ring y desmanteló al campeón, golpeándolo en la mesa de los comentaristas, lanzándole sobre la barricada y para luego entregar una serie de RKOs a los hermanos Singh.

• Perdido en esa pelea cuerpo a cuerpo, Harper una vez más nos demostró que podía, y debía, ser un pilar en la parte superior de la cartelera de respaldo. Para un atleta de su tamaño, Harper es extremadamente atlético y natural en el ring. Es una pena que el impulso que tuvo a comienzoz del año se desvaneció tan rápidamente. Harper-Kevin Owens sería una rivalidad valiosa. Solo otórguenle una oportunidad al ex miembro de la familia Wyatt, por favor.

• El regreso de The Hype Bros, que se enfrentarán a los Usos la próxima semana para intentar volver a ganar su oportunidad en los títulos en parejas, nos da aún más razones para exaltar el valor de la rica cosecha de equipos en pareja. En comparación con Raw, que ya no tendrá Enzo Amore y Big Cass, por no hablar de la presencia decepcionante de Gallows y Anderson, SmackDown es el lugar a ir cuando se trata de la lucha en parejas. Podría argumentarse que cinco equipos son dignos de sostener los cinturones en este momento, y esto no incluye los Colón o The Ascension.

• Uno de esos equipos, American Alpha, hizo su regreso, bueno, la mitad de un regreso de todos modos. Chad Gable se presentó para responder a un desafío abierto de Owens para el campeonato de Estados Unidos. Aunque Gable, predeciblemente, perdió, su combinación de fuerza y atletismo fue increíble, lo que lleva a la pregunta … ¿dónde ha estado este equipo? Y la consulta a largo plazo: ¿Podría Gable hacer el papel de Big Cass y surgir como un competidor solitario en la lista principal? Gable enseñó un montón de Kurt Angle, y algo de Shawn Michaels en su actuación el martes. Y sí, eso es alto, gran elogio para el ex luchador aficionado. Recuerde, Michaels era un miembro de la pareja de The Rockers hasta que El Showstopper traicionó a su compañero Marty Jannetty a principios de los 90, allanando el camino para la carrera Salón de la Fama de Michaels.

• Una vez más, estoy un poco preocupado por la dirección en que se dirige AJ Styles. No hay duda de que será parte de una rivalidad a nivel de evento principal cuando llegue SummerSlam, pero tal y como está, realmente no tiene rivalidad real con cualquiera en el listado. La opción más obvia es insertarse en una historia que involucre a Owens; los dos casi lo hicieron durante el desafío abierto de Owens antes de que Gable llegara al ring, pero por ahora, ese enfrentamiento tendrá que esperar. Entonces, ¿qué sigue, AJ?

• Es una lástima que no podamos ver una escaramuza de Dolph Ziggler y Shinsuke Nakamura cada semana. Tal y como algunas tramas tienden a convertise en algo cansado y aburrido con encuentros repetidos, estos dos tienen química fenomenal. En una revancha de su choque de Backlash, Ziggler y Nakamura participaron en una larga batalla el martes. Comenzó deliberadamente, pero a medida que el encuentro avanzaba, también lo hacía la intensidad. Nakamura conectó una serie de patadas viciosas a su oponente y más tarde por poco pierde cuando Ziggler aplicó un Zig Zag. En última instancia, Nakamura terminó las cosas con un rodillazo Kinshasa. Vendieron su animosidad unos a otros como campeones. Algunos asaltos más entre estos dos no sería lo peor.

CITA DE LA NOCHE

-Si no te callas, te haré parecer a Ellsworth. – Charlotte Flair, harta de escuchar hablar a Natalya.

Estas son palabras combativas.

Fuente: ESPN

