GANAN MEDALLA 8 DE LOS 9 ESTUDIANTES CHIHUAHUENSES QUE PARTICIPARON EN LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS

**Alumnos con preseas de oro y plata son preseleccionados para la Olimpiada Internacional en Bulgaria.

Eduardo Calderón Jácquez y Mauricio Elías Navarrete Flores, son dos estudiantes chihuahuenses de educación básica, que resultaron ganadores de medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica.

Este concurso tuvo lugar en Oaxtepec, Morelos, en donde compitieron alumnos y alumnas de 24 estados del país, 3 en cada una de las categorías participantes, en un encuentro para seleccionar a las y los mejores estudiantes del país en la asignatura de matemáticas.

La delegación de Chihuahua, contó con la participación de 9 estudiantes; cuatro de nivel primaria y cinco de secundaria, de los cuales 8 se colocaron dentro de los tres primeros lugares, haciéndose acreedores a preseas de oro, plata o bronce.

Con este logro, Chihuahua se posicionó en el tercer lugar dentro del medallero general y también en tercer lugar en la prueba por equipos de nivel III, que corresponde a estudiantes de segundo grado de secundaria.

Eduardo Calderón de 10 años de edad, alumno de la Escuela Primaria Federal “Netzahualcóyotl” de la ciudad de Chihuahua, obtuvo el primer lugar en la categoría I correspondiente a menores de cuarto y quinto de primaria.

“Me siento muy contento de haber obtenido esta medalla y de vivir esta experiencia… después de hacer exámenes como los que tuve que realizar para el concurso. Ahora, hacer los que me ponen en mi escuela, se me hace que son muy fáciles, casi como si fueran pruebas para niños de preescolar”, señaló el estudiante.

Además de ser un muy buen alumno en lo académico, le gusta practicar deportes como el fútbol, es un muy buen jinete de rodeo, ganador además del primer lugar en el torneo “amarre de chivas 2017” en la categoría infantil y próximamente, en el mes de julio, acudirá con su abuelo a Perú, a realizar una demostración sobre esta actividad.

Por su parte Mauricio Elías Navarrete, de 14 años, alumno de la Secundaria Técnica 72, también de esta capital, fue el ganador de la presea dorada, dentro de la categoría de nivel III.

Para él, participar en estas competencias ya forma parte de sus actividades académicas cotidianas, pues lleva haciéndolo desde el 2015, cuando acudió a Mexicali a participar en su primer concurso.

“A pesar de que ya no tengo fines de semana, porque tengo que estudiar sábados y domingos desde temprano y hasta muy tarde, disfruto mucho de hacer lo que hago, pues desde que empecé a concursar, siempre he ganado medalla de oro y me preocupa que niños que apenas van empezando, me puedan quitar el primer lugar”.

Dijo que también está entrenando a su hermano menor, para que pueda pronto participar al igual que él, en este tipo de certámenes.

“Actualmente mi objetivo es seguir preparándome para tener la posibilidad de acudir a la competencia internacional y en un futuro poder ser entrenador como los jóvenes que ahorita me están preparando”, expresa Mauricio.

El contingente que participo en el nivel I (cuarto y quinto de primaria), está conformado por los alumnos: Eduardo Calderón Jácquez, ganador del oro; Ares Iván Chávez Uribe, ganador de Bronce y Carlos Alonso Carrillo García quien fue el estudiante más joven en participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, a lo largo de 28 años en que el estado ha participado.

En el nivel II, con niños de sexto de primaria y primero de secundaria: plata para el alumno Luis Alejandro Alcaraz Orozco, quien además participará a fines de julio próximo en el Concurso Internacional de Matemáticas en la India. Luis Alejandro estudia en la Escuela Primaria Federal “División del Norte” de la ciudad de Chihuahua.

Por su parte, con dos preseas de bronce regresaron las alumnas Karel Rocío Hernández de Ciudad Juárez y Adriana García Arias de Chihuahua.

A su vez, los ganadores del nivel III, fueron los alumnos Mauricio Elías Navarrete Flores medalla de oro; Katia García Orozco, medalla de plata y el bronce para Jorge Gómez Flores.

La Olimpiada Nacional Mexicana que se desarrolló recientemente, sirve como preselección, para aquellos alumnos y alumnas que acudirán el próximo año a la Olimpiada Internacional de Matemáticas IMC (por sus siglas en ingles International Mathematics Competitions) en la cuidad de Burgas, en Bulgaria.

