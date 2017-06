Diez peleas que llamarán la atención en el resto del 2017

MÉXICO — La primera mitad del 2017 le dio a los fanáticos peleas grandiosas de las que se hablará el resto del año, comenzando con el gran pleito entre Anthony Joshua y Wladimir Klitschko que al parecer por ahora va ganando la carrera por la pelea del año, pero lo que nos espera para la segunda mitad, puede ser aún más espectacular.

Con duelos en la mesa sin ser anunciados oficialmente como la revancha entre Leo Santa Cruz y Ábner Mares, el posible duelo de Gervonta Davis y Orlando Salido y obviamente en espera del rival de Vasyl Lomachenko y Terence Crawford, desde ya valdrá la pena estar pendientes a estos combates.

Esta es una lista de 10 pleitos que no te debes perder, ya sea por lo competido que será sobre el ring, porque los estilos auguran una jornada de fuegos artificiales o simplemente porque ese combate tendrá un significado más que especial para el deporte.

1 – Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin, 16 de septiembre

Es el combate más esperado por los fanáticos en los dos últimos años. Se van a enfrentar en la T-Mobile Arena de Las Vegas en un combate pactado en peso Mediano, y probablemente nos de al nuevo rey libra por libra en competencia con Andre Ward. El boxeo de Canelo y la fortaleza de Golovkin harán que salgan chispas del ring.

2 – Mikey García vs Adrien Broner, 29 de julio

No todos los días se puede ver a un tricampeón enfrentar a un tetracampeón. El mundo del boxeo es capaz de reconocer el talento, y así a veces muestre sangre pesada, Broner es un peleador con talento que en 140 libras será un obstáculo muy complicado para García. El ganador en el Barclays Center nos dará a una nueva estrella del pugilismo internacional.

3 – ‘Chocolatito’ González vs Srisaket sor Rungvisai, 9 de septiembre

Dos de los mejores súper moscas del mundo colisionarán en el ring de vuelta. Tras un polémico fallo en marzo pasado en el que Román perdió el invicto, el trono libra por libra y el cetro Supermosca CMB, el nicaragüense vendrá recargado para tratar de noquear al tailandés Rungvisai que es un dolor de cabeza para cualquiera.

4 – Miguel Berchelt vs Takashi Miura, 15 de julio

Un auténtico choque de trenes será lo que veremos en el Forum de Inglewood, California. Por los estilos, esta pelea promete mucho, pues el japonés Miura es un hombre que no tiene reversa y es un auténtico kamikaze, sólo que ahora tendrá a un peleador más joven, dispuesto a la guerra con argumentos boxísticos más que interesantes. Disputarán el cetro Superpluma CMB.

5 – Joe Smith vs Sullivan Barrera, 15 de julio

Esta pelea bien podría ser un evento principal cualquier día, pero se sumará a la de Golden Boy en el Forum. Joe y su poder de destrucción serán puestos a prueba por el boxeo y fortaleza de Barrera, quien también está que no cree en nadie. El ganador será candidato natural para Andre Ward o Adonis Stevenson.

6 – Carlos Cuadras vs Juan Francisco Estrada, 9 de septiembre

Este es uno de los mejores combates que se pueden dar en las divisiones pequeñas del boxeo. Dos buenos boxeadores, dos peleadores que gustan también de fajarse y que sobre todo buscan los grandes combates, ya sea ante Naoya Inoue o Román González. La pelea será en California.

7 – Manny Pacquiao vs Jeff Horn, 1 de julio

Siempre Manny Pacquiao ha sido uno de los hombres a seguir en los últimos años y aunque esta vez peleará en Australia contra un peleador poco conocido como Jeff Horn, sin duda será importante ver cómo luce para ver qué enfrentamientos pueden venir para él. Se habla de Adrien Broner, de Terence Crawford y Mikey García para él, así que sin duda alguna debe lucir excelente. Además la pelea va por ESPN. Expondrá Manny el cetro Welter OMB.

8 – Miguel Cotto vs Yoshihiro Kamegai, 26 de agosto

Un histórico contra un kamikaze. No hay duda que Cotto es uno de los mejores peleadores latinos en los últimos años, que además ha anunciado ya su inminente retiro para finales de este año o mediados del 2018. Con todo y su boxeo, Miguel será puesto a prueba por un peleador como Kamegai que está acostumbrado a exigir a sus enemigos y que pretende aprovechar la ya larga inactividad del boricua. Disputarán el cetro Superwelter OMB.

9 – Shinsuke Yamanaka vs Luis Nery, 15 de agosto

En Japón se va a realizar este combate entre estos dos peleadores invictos. Yamanaka, quien va por el récord de defensas mundiales para un campeón japonés, expondrá el cetro gallo CMB ante uno de los más sólidos prospectos del boxeo mexicano como Luis Nery, quien de llegar muy bien al peso, tendrá una gran posibilidad de impedir la hazaña de Yamanaka.

10 – Jarrett Hurd vs Austin Trout, 29 de julio

Entre los peleadores que vienen empujando fuerte en la división de las 154 libras es Jarrett Hurd, y verlo ante un peleador como Austin Trout que suele ser más que competitivo, será muy interesante para ver cómo se puede acomodar la baraja con Erislandy Lara, Miguel Cotto, Demetrius Andrade y Jermell Charlo y qué tanto, al estar muchos de ellos con Al Haymon, pueden enfrentarse.

***Floyd Mayweather vs Conor McGregor***, 26 de agosto

Como un plus, fuera de este ranking y con la aclaración que esto puede ser más un espectáculo que un buen combate de boxeo, el de Floyd Mayweather y el artemarcialista Conor McGregor puede resultar algo entretenido. Simple y sencillamente habrá que ser concientes de que la competencia no será, al menos en el papel, tan dura como en los pleitos enlistados anteriormente, y que no pueden esperar una pelea dramática teniendo a un maestro de la defensa y contragolpe como Mayweather con marca de 49-0 y un McGregor con conocimientos de combate pero que apenas debutará como boxeador profesional.

Fuente: ESPN

