Fernanda Castillo, encariñada con “El Señor de los Cielos”

La actriz Fernanda Castillo aseguró que la muerte ideal para su personaje de “Mónica Robles”, en la serie “El Señor de los Cielos”, si es que en algún momento pasa, tendría que ser al lado de “Aurelio Casillas” (Rafael Amaya).

“Esta mujer tiene que morir al lado de ‘Aurelio’, pero al final yo no la escribo, creo que debe tener una lección fuerte, sería una muerte perfecta para este personaje, junto al hombre de su vida, tal vez él matándola o de otra forma”, declaró.

En el marco del inicio de las transmisiones de la quinta temporada de la producción por el canal Telemundo, la artista mexicana aseveró que no le causa temor quedar atrapada en el papel con el que ha despuntado su fama internacional.

Dijo que le queda claro que tiene que ser la primera en estar consciente de esta situación, ya que es mucho más que “Mónica Robles”, puesto que en los intermedios de las grabaciones ha realizado otros proyectos.

“He estado haciendo cine, comedia, otro tipo de obras, una mujer maltratada en el montaje ‘Wake up woman’, no hay duda de que tengo un abanico de posibilidades para ofrecer”, expresó a los medios.

Explicó que no participa en este programa con la intención de tener después su propia serie, así como fue el caso del “spin-off” “El Chema”, pues para ella éste es su “show”.

“Fue tanto la mía, que me quedé, soy la única aparte de ‘Alba’, que sigue, que no la han matado, le tengo mucho cariño a este proyecto, para mí no es un escalón, sino ha sido el gran paso de mi carrera, que ha hecho que mucha gente me conociera”, puntualizó.

Lo más emocionante en esta nueva etapa es que por fin, indicó, cuenta con una escena de golpes a puño limpio con el personaje de “La Niña”, con quien construyó una coreografía. “Me quedé con las rodillas moradas, pero no me importó”.

Por otro lado, señaló que hasta el momento nadie se ha vuelto a poner en contacto con ella para hacer la serie biográfica de la primera actriz Silvia Pinal, la cual fue cancelada.

Dijo que al principio cuando la buscaron dejó en claro que no podía trabajar ahí, por el contrato que tiene con “El Señor de los Cielos”, pero piensa que Itatí Cantoral hubiera hecho un gran esfuerzo.

“La señora Silvia Pinal se merece más allá de que lo haga yo, que se parezca alguien o no, creo que lo más importante es la interpretación”, concluyó la ex Chica E!

