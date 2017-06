El VAR, la gran tecnología que frustra festejos

Entre los jugadores reconocen que es un problema esperar un tiempo para celebrar

En esta Confederaciones han habido tres partidos que han requerido de los videoasistentes

Si algo ha sido novedoso en esta Copa Confederaciones Rusia 2017 es la incertidumbre durante los instantes donde las emociones se ponen en pausa mientras los videoárbitros revisan jugadas.

Así le pasó a México, para su fortuna, cuando el VAR (videoarbitraje) le anuló un gol a Portugal, a pesar de que Pepe ya se abrazaba con sus compañeros y de que toda la banca lusa había brincado para acompañar desde ahí la celebración de un tanto que nunca fue.

Con Chile fue lo mismo. El delantero de Tigres, Eduardo Vargas, corría emocionado al ver que ninguno de los tres árbitros en el campo objetó su anotación contra Camerún, hasta que le avisaron que el VAR había determinado una posición adelantada.

“Creo que puede ser un problema si no tenías una celebración planeada porque pasa un buen tiempo en lo que decides qué harás. Pero no afecta, si crees que es bueno, celebras, y si cambia y no marcaste, sigues jugando”, aseguró Marco Rojas, la estrella de Nueva Zelanda, el rival de México este miércoles.

“No es algo problemático para nosotros. Si no estás seguro, yo creo que esperas, discutes con los otros jugadores si fue gol o no y cuando se decide vuelves a celebrar”.

La Copa Confederaciones 2017 es el primer torneo a nivel de selecciones mayores en el que se utiliza esta tecnología. Antes, el debut se dio en el Mundial de Clubes 2016 y luego en el reciente Mundial Sub-20 de Corea.

Pero la FIFA comenzó a implementar la tecnología desde Brasil 2014, cuando implementó el ojo de halcón, exclusivamente para determinar si un balón cruzó o no la línea de gol.

