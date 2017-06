Sufragio Efectivo ¿Si reelección?

Por: Agustín Hernández Rojo

Sin lugar a dudas los tiempos cambian, no hace tanto que la reelección era un tema tabú en México y ahora pasa a ser una realidad en las elecciones del año que entra.

La frase tan tatuada en la mente que aún recuerdo de la primaria “Sufragio Efectivo. No Reelección” fue el lema de campaña de uno de los iniciadores de la Revolución Mexicana, tomado como estandarte y que luego se convirtió en lema oficial del gobierno mexicano por muchos años. Inclusive, hoy en día, documentos oficiales que se emiten aún colocan la frase.

El lema lo utilizó Francisco I. Madero y el Partido Antirreleccionista en su campaña contra Porfirio Díaz, quien se había eternizado en el Poder, quien curiosamente tiempo atrás se había levantado en armas contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Dicha frase resumía una férrea crítica hacia la concentración del Poder y la simulación de procesos electorales de aquel entonces.

Ahora bien, la reelección tiene sus ventajas y desventajas, pero más allá de ahondar en ellas, los ciudadanos debemos estar atentos a que los procedimientos y las reglas de la reelección que se fijen por el congreso local estén bien definidas, y sobre todo permitan contiendas lo más equitativas posibles entre los ciudadanos pretendientes a un cargo de elección popular y quienes buscan reelegirse.

Una de las democracias más avanzadas, como la de Estados Unidos de América, permite la reelección, sin embargo es importante que observemos la manera en que funciona. Como subraya Marco A. Morales, investigador en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego: “Lo que hace deseable a la reelección no es su existencia per se, sino su existencia acompañada por un conjunto específico de reglas en las que operan los legisladores… los precandidatos a legislador son nominados a través de elecciones primarias, donde el voto de los ciudadanos –y no el liderazgo partidista- determinan cual de entre ellos será postulado. Más importante aún, los partidos políticos no pueden impedir la participación de persona alguna en las elecciones primarias. Por tanto, un candidato se debe a sus votantes y no a la maquinaria partidista-“.

Un gran paso la reelección, pero el paso más importante será calibrarla en función de las reglas que la acompañarán.

No cabe duda que muchas cosas en la vida son cíclicas.

Comentarios

comentarios