Aracely Arámbula habría amenazado de muerte a Manola Diez

Su amistad se rompió en redes sociales.

Tal parece que la amistad de 22 años entre Manola Diez y Aracely Arámbula ha terminado, esto porque aparentemente la ex de Luis Miguel habría amenazado de muerte a Diez, esto por unas publicaciones en redes sociales.

Resulta que Manola publicó en su cuenta de Facebook unas fotos donde aparecieron los hijos de Aracely, esto por un partido de basquetbol donde también jugaron los hijos de Manola, quien como madre orgullosa no vio mal subir las imágenes.

Pero esto pudo no haberle agradado a la actriz y por eso se habría molestado que decidió comunicarse con su ahora ex amiga, quien afirma la amenazó de muerte. “A la prensa y a todos que se enteren que la Sra. Aracely Arámbula me amenazó de muerte a mí y a Max y la hago responsable si me pasa algo!”, escribió Manola en Twitter.

“El sábado pasado su hijo fue a jugar un partido de (basquetbol) y el equipo de mi hijo ganaron y todos tomamos fotos, la subí a face y se molestó…”

“Tengo muchas cosas qué decir de ella. La cobarde me mandó mensajes y ya estoy tomando cartas en el asunto. Sra. Aracely ahora entiendo… Te metiste con mi familia y no permitiré más burlas. Roberto, el padre de mi hijo, está de mi lado; eres un lobo rapaz vestido de oveja”.

Y hasta Luis Miguel salió en la discusión, ¿Ahora entiendes porque el padre de tus hijos no los ve? Yo sí lo entiendo, te tendí la mano cuando no tenías ni dónde vivir… 22 años de amistad se te olvidaron, pagarás con la de los hombres y la ley de Dios. Te hago responsable de lo que le pase a mi hijo y a mí”. “Esto es muy delicado. Te metiste con mi familia y hablaré todo lo que sé de ti Sra. Aracely Arámbula. Nadie se mete con una hija de Dios”, finalizó.

