El examen chino en el que un acordeón significa 7 años de cárcel

Esta semana se realiza en China el Gaokao, la prueba para entrar a la universidad para la cual nueve millones de jóvenes se preparan durante meses.

Durante tres días, China voltea la mirada hacia los casi nueve millones y medio de jóvenes que realizarán el examen de ingreso a la universidad y de los cuales sólo 3.72 millones tendrá un pupitre asegurado en las aulas de educación superior.

Control de tráfico, asuetos para los padres de familia, cierre de calles y paro en construcciones son algunas de las acciones que toma el gobierno para que los estudiantes no tengan una sola distracción durante los tres días del examen Gaokao.

La preparación para la prueba implica jornadas diarias de estudio de hasta 15 horas por varios meses. Si uno de los alumnos es cachado con un acordeón puede recibir una pena de siete años en prisión

“Más o menos me preparé por un año y medio, leía muchos libros preparativos y también exámenes de los años pasados. Me levantaba a las seis o seis y media de la mañana y me dedicaba al estudio desde las siete de la mañana como hasta las diez y media u once de la noche”, dijo Zhang Yunning, estudiante que consiguió el puntaje más alto en Beijing en el área de humanidades.

El Gaokao, que se desarrolla esta semana del 7 al 9 de junio, consta de 750 puntos y se divide en cuatro secciones: chino, matemáticas, inglés, y una división que suma historia, política y geografía.

La calificación de la prueba se divide en dos, por un lado se colocan a los jóvenes que se postularon para una carrera enfocada en las ciencias exactas y por el otro a los de humanidades.

Los jóvenes escogen tres opciones de carrera y dependiendo de su resultado pueden elegir o no qué estudiarán y en qué institución lo harán.

“Todo depende de la calificación, de las notas, las personas que tienen calificación alta tienen derecho a elegir la carrera, los que tienen calificaciones bajas se les asigna. Por ejemplo, en nuestra universidad las que tienes mejores calificaciones en Gaokao son ellos (señala a estudiantes de Filología Hispánica) porque hay mucha demanda del español, entonces en nuestra facultad admitimos a los estudiantes de Gaokao mejor posicionados”, dijo Chang Fuliang, catedrático y vicedecano de la Facultad de Filología Española y Portuguesa de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.

Yunning, quien obtuvo una calificación de 695, explica que tras recibir su resultado, las ofertas de las universidades empezaron a llegar; la Universidad de Pekín, la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Xinhua, entre otras, le otorgaban becas completas. Ella optó por la escuela en Pekín, que le dio una beca de 50 mil yuanes (134 mil pesos) que cubre colegiatura y dormitorio.

Desde hace cinco años el gobierno cuenta con una nueva política para dar oportunidades de acceso a la educación superior a jóvenes de zonas rurales, así, los estudiantes más destacados de los colegios de estas regiones pueden obtener un pase directo a las universidades mediante una recomendación por parte de sus maestros o autoridades.

Para el 2020, China espera que el 50 por ciento de los alumnos que realice la prueba encuentre un espacio en alguna universidad.

EL CAMINO

China tiene un sistema de educación obligatorio y gratuito de nueve años, que incluye educación primaria y secundaria; para entrar a la preparatoria se tiene que realizar un examen con un sistema parecido al de Gaokao.

En el bachillerato, nivel en el que los estudiantes tienen que pagar mil 347 pesos al año (el gobierno subsidia la mitad de la colegiatura), los primeros dos años son de estudio regular pero el último se enfoca principalmente en prepararlos para el examen de ingreso a la universidad.

“Tenemos exámenes por mes y después de cada examen tenemos un ranking y los profesores van a decirte cuáles son tus fallos y en qué puedes mejorar”, aseguró Yunning.

La joven de 22 años explica que para la materia de historia, por ejemplo, tienen tres libros obligatorios y tres opcionales que deben memorizar, lo mismo sucede con política, en la que tienen cuatro libros forzosos y tres opcionales.

Cuatro de cada cinco preguntas están relacionadas a los libros obligatorios y la otra a contenido de los libros opcionales.

“Tenemos que memorizar muchas cosas, las distintas palabras, porque cuando contestas a las preguntas hay solamente una forma correcta para decirlo y tienes que memorizar hasta los puntos y los signos”, narra Yunning.

La estudiante considera que esta prueba es muy importante porque “para muchos es una forma de salirse de su pueblo natal para entrar en un lugar diferente del lugar en donde crecieron, también significa aun paso enorme hacia la independencia, hacia el control de uno mismo”.

En las universidades públicas el costo de la matrícula es de 6 mil yuanes (16 mil pesos) al año, la otra mitad de la colegiatura es subsidiada por el gobierno.

