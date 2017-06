Rayados prohibirá ingreso a su estadio a aficionados con camisa de Tigres

Monterrey.- El club de futbol Monterrey anunció que, para evitar brotes de violencia como el que ocurrió en el pasado clásico norteño, prohibirá el ingreso a su estadio a aficionados que porten la camisa de Tigres.

A través de un comunicado, el equipo anunció que para los partidos denominados “de alto riesgo” no se permitirá el ingreso al Estadio BBVA Bancomer “a personas con prendas de ropa o accesorios alusivos al equipo visitante”.

in embargo, esta disposición no aplica para las zonas del estadio más exclusivas, que son Suites y Club Seats, donde podrán acceder los asistentes con la camisa de su equipo preferido si es que portan su respectivo abono con fotografía.

El club aclara que serán sus directivos los que declaren, con 72 horas de antelación, la calificación de alto riesgo del partido, previa validación de las autoridades de Seguridad Pública, Protección Civil y la Liga MX.

Los juegos contra Tigres, por la expectativa que generan en la ciudad, siempre caen en esa categoría.

En el mismo comunicado, Rayados dio a conocer una lista de folios de abonos que han sido suspendidos indefinidamente, debido a que sus portadores fueron ubicados como partícipes en la riña ocurrida al interior del estadio de Rayados, el pasado 13 de mayo, cuando Tigres eliminó a La Pandilla en cuartos de final.

Las personas incluidas en la lista pueden comunicarse con la directiva para inconformarse de la suspensión, previa entrevista con personal del área de seguridad del estadio.

No obstante, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón expresó su inconformidad con la disposición, al señalar que Monterrey incurre en un acto de discriminación, al impedir el ingreso de jugadores con camisas de equipo de visitante.

El Bronco, quien es un reconocido seguidor de Tigres, dijo que se abstendrá de acudir a los juegos si le prohíben vestir a su gusto.

“Si no me dejan entrar con mi camisa, no voy, cabrón. Es como decirle a una señora que no lleve un vestido rojo. Es discriminación en ese sentido”, alegó el mandatario.

Fuente: Proceso

Comentarios

comentarios