Inician Foros de Consulta para Análisis a la Reforma Electoral el lunes

El próximo lunes 12 de junio comenzará el Foro de Consulta para el análisis de la Reforma Electoral en el Congreso del Estado mismo que buscará tomar en cuenta la opinión de los chihuahuenses en temas como la reelección, el recurso para partidos y los plurinominales.

En el caso de la reelección, la diputada Crystal Tovar Aragón, presidenta de la Comisión Segunda y Puntos Constitucionales comentó que el tema ya está aprobado, sin embargo se tienen que definir detalles como el que tengan que dejar o no el cargo al momento de anunciar su candidatura para la reelección.

Posteriormente se realizarán consultas en los principales municipios del Estado y para quienes no puedan asistir a los foros se brindará un espacio en la página web del Congreso.

Los municipios que tendrán foros de consulta son Cuauhtémoc el miércoles 14, Juárez el viernes 16, Delicias el lunes 19, Nuevo Casas Grandes el viernes 21 y Parral el lunes 23.

No sólo los ciudadanos tiene como fecha límite para propuestas el 23 de junio, también diputados, Cabildos y el Poder del Ejecutivo tienen hasta dicho día para emitir sus iniciativas ya que el lunes 26 se dará inicio al análisis de lo que se recabe en el Foro de Consulta.

La legisladora por el PRD explicó que de que manera general existen 5 iniciativas de reforma a realizar en la Ley Electoral sin embargo los cambios definitivos se sabrán hasta el 23 de junio cuando ya se cierre el periodo de consulta.

Posteriormente, los diputados tienen como fecha límite el 31 de agosto para aprobar la reforma de ley sin embargo deben contar con la iniciativa terminada para la primera semana de agosto ya que debe enviarse a los Cabildos para su análisis y aprobación lo que toma cerca de dos semanas.

Tovar Aragón agregó que se llegó un acuerdo entre los diputados para no emitir opiniones políticas en torno al tema para no retrasar el trabajo, se dedicarán al trabajo en la reforma de ley a fin de no caer en una polémica similar a la que tiene detenido el nombramiento de un nuevo Auditor Superior.

